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20.03.2026 12:26:42
Optimismus in Wien: ATX bewegt sich im Plus
Am Freitag notiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,81 Prozent fester bei 5 305,46 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 159,400 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 5 262,95 Punkte an der Kurstafel, nach 5 263,02 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 262,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 336,15 Punkten lag.
ATX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,801 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2026, stand der ATX noch bei 5 807,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Wert von 5 234,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 285,04 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 0,865 Prozent nach. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 202,63 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 7,03 Prozent auf 21,00 EUR), voestalpine (+ 2,38 Prozent auf 38,64 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,33 Prozent auf 35,20 EUR), Vienna Insurance (+ 1,77 Prozent auf 63,30 EUR) und PORR (+ 1,72 Prozent auf 35,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-1,95 Prozent auf 50,20 EUR), OMV (-1,02 Prozent auf 57,95 EUR), Raiffeisen (-0,37 Prozent auf 37,26 EUR), Andritz (+ 0,25 Prozent auf 61,35 EUR) und Verbund (+ 0,44 Prozent auf 68,20 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 384 193 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 35,287 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf
Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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