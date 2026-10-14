Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Marktbericht
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14.10.2026 15:59:07
Optimismus in Wien: ATX klettert nachmittags
Um 15:40 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,01 Prozent auf 6 628,85 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 187,797 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 6 627,90 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 627,90 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 616,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6 666,78 Einheiten.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,28 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 14.09.2026, einen Stand von 6 763,22 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6 505,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der ATX mit 4 697,35 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23,86 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7 043,27 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.
ATX-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 4,70 Prozent auf 11,14 EUR), voestalpine (+ 2,10 Prozent auf 44,80 EUR), Wienerberger (+ 1,96 Prozent auf 15,58 EUR), PORR (+ 1,47 Prozent auf 31,10 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,21 Prozent auf 67,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Raiffeisen (-1,40 Prozent auf 56,50 EUR), UNIQA Insurance (-1,39 Prozent auf 17,02 EUR), BAWAG (-0,94 Prozent auf 168,70 EUR), Vienna Insurance (-0,60 Prozent auf 66,00 EUR) und Verbund (-0,37 Prozent auf 66,85 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 355 218 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,613 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
ATX-Fundamentaldaten im Blick
Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,45 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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