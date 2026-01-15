Optimismus in Wien: ATX legt zum Handelsstart zu

Am Donnerstagmorgen geht es für den ATX erneut nach oben.

Am Donnerstag tendiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,22 Prozent fester bei 5 443,34 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 158,184 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,012 Prozent stärker bei 5 432,04 Punkten in den Handel, nach 5 431,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 431,40 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 445,21 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 0,739 Prozent zu. Der ATX wies vor einem Monat, am 15.12.2025, einen Stand von 5 171,05 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, lag der ATX noch bei 4 675,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, bewegte sich der ATX bei 3 726,90 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 1,71 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 449,93 Punkten. Bei 5 343,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,46 Prozent auf 35,90 EUR), BAWAG (+ 1,22 Prozent auf 132,70 EUR), CA Immobilien (+ 1,07 Prozent auf 24,58 EUR), Lenzing (+ 1,00 Prozent auf 25,25 EUR) und Andritz (+ 0,91 Prozent auf 72,00 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen OMV (-2,17 Prozent auf 48,60 EUR), UNIQA Insurance (-0,91 Prozent auf 15,32 EUR), Wienerberger (-0,67 Prozent auf 29,52 EUR), PORR (-0,31 Prozent auf 32,10 EUR) und Verbund (-0,16 Prozent auf 62,75 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 291 074 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,777 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentaldaten

2026 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at