Optimismus in Wien: ATX legt zum Handelsstart zu

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,01 Prozent fester bei 6 653,88 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 186,025 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,001 Prozent höher bei 6 653,23 Punkten, nach 6 653,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 669,36 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 645,56 Zählern.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 6 484,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der ATX einen Stand von 5 936,48 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, stand der ATX noch bei 4 721,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 24,33 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 780,42 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell voestalpine (+ 1,14 Prozent auf 46,24 EUR), OMV (+ 0,70 Prozent auf 64,80 EUR), PORR (+ 0,52 Prozent auf 38,55 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,52 Prozent auf 29,10 EUR) und Lenzing (+ 0,42 Prozent auf 23,80 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen DO (-1,04 Prozent auf 199,40 EUR), Wienerberger (-0,94 Prozent auf 21,10 EUR), BAWAG (-0,44 Prozent auf 179,60 EUR), Erste Group Bank (-0,41 Prozent auf 120,50 EUR) und Andritz (-0,25 Prozent auf 80,70 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 26 828 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 46,614 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 7,11 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at