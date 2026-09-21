Optimismus in Wien: ATX nachmittags in der Gewinnzone

Der ATX befindet sich am Montag im Aufwind.

Am Montag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,38 Prozent stärker bei 6 891,84 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 192,729 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,030 Prozent auf 6 796,12 Punkte an der Kurstafel, nach 6 798,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 796,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 906,30 Punkten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der ATX einen Stand von 6 631,80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Stand von 6 527,59 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Wert von 4 628,72 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 28,78 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6 914,35 Punkte. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,87 Prozent auf 182,60 EUR), BAWAG (+ 3,29 Prozent auf 182,30 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,61 Prozent auf 18,84 EUR), Raiffeisen (+ 2,19 Prozent auf 62,90 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,94 Prozent auf 121,10 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen OMV (-1,39 Prozent auf 71,05 EUR), Verbund (-0,73 Prozent auf 61,55 EUR), voestalpine (-0,61 Prozent auf 45,62 EUR), STRABAG SE (+ 0,19 Prozent auf 107,40 EUR) und Österreichische Post (+ 0,48 Prozent auf 31,65 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 108 900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 46,148 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 6,54 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at