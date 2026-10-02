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Index im Fokus 02.10.2026 12:27:13

Optimismus in Wien: ATX Prime am Mittag im Aufwind

Optimismus in Wien: ATX Prime am Mittag im Aufwind

Wenig verändert zeigt sich der ATX Prime aktuell.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,12 Prozent fester bei 3 283,06 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,033 Prozent höher bei 3 280,20 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 279,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 275,83 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 311,10 Zählern.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 3,49 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wies der ATX Prime 3 320,13 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, lag der ATX Prime bei 3 193,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2 353,39 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,51 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6,93 Prozent auf 216,00 EUR), DO (+ 2,35 Prozent auf 191,60 EUR), Vienna Insurance (+ 2,02 Prozent auf 65,80 EUR), Wienerberger (+ 2,00 Prozent auf 16,86 EUR) und voestalpine (+ 1,01 Prozent auf 44,18 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Lenzing (-28,10 Prozent auf 14,02 EUR), Wolford (-6,19 Prozent auf 2,12 EUR), Erste Group Bank (-2,25 Prozent auf 113,00 EUR), Raiffeisen (-2,05 Prozent auf 57,40 EUR) und Frequentis (-1,82 Prozent auf 64,90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 463 178 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,041 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 223,00 10,40% AT & S (AT&S)
DO & CO 193,00 3,10% DO & CO
Erste Group Bank AG 113,60 -1,73% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,75 0,17% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 67,20 1,66% Frequentis
Lenzing AG 13,74 -29,54% Lenzing AG
OMV AG 70,50 -0,21% OMV AG
Raiffeisen 58,35 -0,43% Raiffeisen
Vienna Insurance 65,50 1,55% Vienna Insurance
voestalpine AG 44,32 1,33% voestalpine AG
Wienerberger AG 16,67 0,85% Wienerberger AG
Wolford AG 2,16 -4,42% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 295,49 0,50%

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