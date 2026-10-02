Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
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02.10.2026 12:27:13
Optimismus in Wien: ATX Prime am Mittag im Aufwind
Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,12 Prozent fester bei 3 283,06 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,033 Prozent höher bei 3 280,20 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 279,13 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 275,83 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 311,10 Zählern.
ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 3,49 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wies der ATX Prime 3 320,13 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, lag der ATX Prime bei 3 193,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2 353,39 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,51 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6,93 Prozent auf 216,00 EUR), DO (+ 2,35 Prozent auf 191,60 EUR), Vienna Insurance (+ 2,02 Prozent auf 65,80 EUR), Wienerberger (+ 2,00 Prozent auf 16,86 EUR) und voestalpine (+ 1,01 Prozent auf 44,18 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Lenzing (-28,10 Prozent auf 14,02 EUR), Wolford (-6,19 Prozent auf 2,12 EUR), Erste Group Bank (-2,25 Prozent auf 113,00 EUR), Raiffeisen (-2,05 Prozent auf 57,40 EUR) und Frequentis (-1,82 Prozent auf 64,90 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 463 178 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,041 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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