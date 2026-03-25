Optimismus in Wien: ATX Prime am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Um 12:10 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 2,54 Prozent auf 2 684,22 Punkte an. Zuvor ging der ATX Prime 0,022 Prozent stärker bei 2 618,29 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 617,71 Punkten am Vortag.

Bei 2 617,83 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 684,57 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 4,21 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 25.02.2026, bei 2 865,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 2 604,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 144,84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 0,980 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 10,17 Prozent auf 54,70 EUR), Lenzing (+ 5,16 Prozent auf 24,45 EUR), Wienerberger (+ 4,46 Prozent auf 23,40 EUR), Andritz (+ 4,18 Prozent auf 63,50 EUR) und ZUMTOBEL (+ 3,94 Prozent auf 4,09 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-6,90 Prozent auf 2,70 EUR), Marinomed Biotech (-1,79 Prozent auf 13,75 EUR), UBM Development (-1,42 Prozent auf 17,40 EUR), Flughafen Wien (-1,16 Prozent auf 51,20 EUR) und Telekom Austria (-0,87 Prozent auf 9,12 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 159 578 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 35,267 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

2026 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at