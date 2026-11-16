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Marktbericht 16.11.2026 15:58:44

Optimismus in Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Nachmittag zu

Optimismus in Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Nachmittag zu

Aktuell halten sich die Börsianer in Wien zurück.

Am Montag verbucht der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,04 Prozent auf 3 262,38 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent fester bei 3 261,33 Punkten in den Handel, nach 3 261,14 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 248,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 266,95 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 16.10.2026, stand der ATX Prime noch bei 3 219,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 316,35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 411,29 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 22,73 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 8,21 Prozent auf 68,50 EUR), Wolford (+ 8,00 Prozent auf 2,16 EUR), Österreichische Post (+ 3,43 Prozent auf 33,20 EUR), Addiko Bank (+ 2,44 Prozent auf 25,20 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,47 Prozent auf 117,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Warimpex (-7,76 Prozent auf 0,43 EUR), Semperit (-4,71 Prozent auf 16,20 EUR), AT S (AT&S) (-4,54 Prozent auf 117,80 EUR), Rosenbauer (-4,14 Prozent auf 55,60 EUR) und voestalpine (-2,19 Prozent auf 35,76 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 194 591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 45,021 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,57 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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