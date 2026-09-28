Optimismus in Wien: ATX Prime-Anleger greifen mittags zu

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,43 Prozent fester bei 3 415,65 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,019 Prozent auf 3 401,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3 401,04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 421,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 401,61 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3 335,76 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 3 152,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 324,12 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 28,50 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 434,00 Punkten. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 5,51 Prozent auf 5,74 EUR), Verbund (+ 3,76 Prozent auf 64,90 EUR), Wienerberger (+ 2,83 Prozent auf 17,79 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,85 Prozent auf 30,25 EUR) und EVN (+ 1,77 Prozent auf 28,70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen AT S (AT&S) (-2,51 Prozent auf 198,40 EUR), Raiffeisen (-1,78 Prozent auf 63,55 EUR), ZUMTOBEL (-1,43 Prozent auf 4,14 EUR), Rosenbauer (-1,24 Prozent auf 63,80 EUR) und UBM Development (-1,16 Prozent auf 17,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 159 539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,818 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at