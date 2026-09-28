Marinomed Biotech Aktie

Marinomed Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime im Blick 28.09.2026 12:26:57

Optimismus in Wien: ATX Prime-Anleger greifen mittags zu

Optimismus in Wien: ATX Prime-Anleger greifen mittags zu

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,43 Prozent fester bei 3 415,65 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,019 Prozent auf 3 401,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3 401,04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 421,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 401,61 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3 335,76 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 3 152,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 324,12 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 28,50 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 434,00 Punkten. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 5,51 Prozent auf 5,74 EUR), Verbund (+ 3,76 Prozent auf 64,90 EUR), Wienerberger (+ 2,83 Prozent auf 17,79 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,85 Prozent auf 30,25 EUR) und EVN (+ 1,77 Prozent auf 28,70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen AT S (AT&S) (-2,51 Prozent auf 198,40 EUR), Raiffeisen (-1,78 Prozent auf 63,55 EUR), ZUMTOBEL (-1,43 Prozent auf 4,14 EUR), Rosenbauer (-1,24 Prozent auf 63,80 EUR) und UBM Development (-1,16 Prozent auf 17,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 159 539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,818 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Marinomed Biotech AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Marinomed Biotech AG

mehr Analysen
19.09.23 Marinomed Biotech kaufen Erste Group Bank
05.04.23 Marinomed Biotech kaufen Erste Group Bank
20.09.22 Marinomed Biotech kaufen Erste Group Bank
05.04.22 Marinomed Biotech kaufen Erste Group Bank
14.09.21 Marinomed Biotech kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 199,00 -2,21% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 125,30 1,79% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,70 1,77% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Marinomed Biotech AG 3,70 -2,63% Marinomed Biotech AG
OMV AG 72,90 1,82% OMV AG
Polytec 5,70 4,78% Polytec
Raiffeisen 63,95 -1,16% Raiffeisen
Rosenbauer 63,60 -1,55% Rosenbauer
Schoeller-Bleckmann 29,95 0,84% Schoeller-Bleckmann
UBM Development AG 16,90 -1,74% UBM Development AG
Verbund AG 64,85 3,68% Verbund AG
Wienerberger AG 17,80 2,89% Wienerberger AG
ZUMTOBEL AG 4,15 -1,19% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 425,86 0,73%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert wenig bewegt. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen