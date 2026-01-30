Addiko Bank Aktie
WKN DE: A2PMK5 / ISIN: AT000ADDIKO0
|ATX Prime-Performance im Blick
|
30.01.2026 17:59:17
Optimismus in Wien: ATX Prime beendet den Handel in der Gewinnzone
Am Freitag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,39 Prozent höher bei 2 779,34 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,056 Prozent stärker bei 2 770,02 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 768,46 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 770,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 797,83 Zähler.
ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,43 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 644,70 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 2 364,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 926,21 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,56 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 809,51 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 638,17 Zählern.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit voestalpine (+ 1,88 Prozent auf 40,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,70 Prozent auf 3,58 EUR), PORR (+ 1,60 Prozent auf 34,85 EUR), Erste Group Bank (+ 1,58 Prozent auf 109,50 EUR) und Palfinger (+ 1,40 Prozent auf 36,20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Warimpex (-4,94 Prozent auf 0,48 EUR), Addiko Bank (-3,77 Prozent auf 25,50 EUR), Rosenbauer (-3,06 Prozent auf 47,50 EUR), CPI Europe (-2,69 Prozent auf 15,55 EUR) und Lenzing (-2,30 Prozent auf 25,50 EUR) unter Druck.
Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 501 396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,719 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte
Die CPI Europe-Aktie hat mit 6,24 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 8,67 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Addiko Bank
|
30.01.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
29.01.26
|Verluste in Wien: ATX Prime beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zuversicht in Wien: So steht der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Wien: ATX Prime zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
28.01.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
28.01.26
|Angespannte Stimmung in Wien: So steht der ATX Prime mittags (finanzen.at)
Analysen zu Addiko Bank
|06.10.23
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|28.01.22
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|28.01.22
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|26.11.21
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|19.08.21
|Addiko Bank neutral
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|28.01.22
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|28.01.22
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|26.11.21
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|19.08.21
|Addiko Bank neutral
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|22.04.21
|Addiko Bank kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.21
|Addiko Bank kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.21
|Addiko Bank kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.20
|Addiko Bank buy
|Erste Group Bank
|19.08.21
|Addiko Bank neutral
|Erste Group Bank
|29.04.21
|Addiko Bank neutral
|Erste Group Bank
|03.03.21
|Addiko Bank Hold
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|25,50
|-3,77%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,55
|-2,69%
|Erste Group Bank AG
|109,50
|1,58%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,45
|0,53%
|Lenzing AG
|25,50
|-2,30%
|OMV AG
|50,05
|-0,10%
|Palfinger AG
|36,20
|1,40%
|PORR AG
|34,85
|1,60%
|Rosenbauer
|47,50
|-3,06%
|voestalpine AG
|40,00
|1,88%
|Warimpex
|0,48
|-4,94%
|ZUMTOBEL AG
|3,58
|1,70%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 779,34
|0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.