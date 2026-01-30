Addiko Bank Aktie

Addiko Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PMK5 / ISIN: AT000ADDIKO0

ATX Prime-Performance im Blick 30.01.2026 17:59:17

Optimismus in Wien: ATX Prime beendet den Handel in der Gewinnzone

Optimismus in Wien: ATX Prime beendet den Handel in der Gewinnzone

Der ATX Prime zeigte letztendlich eine positive Tendenz.

Am Freitag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,39 Prozent höher bei 2 779,34 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,056 Prozent stärker bei 2 770,02 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 768,46 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 770,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 797,83 Zähler.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,43 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 644,70 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 2 364,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 926,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,56 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 809,51 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 638,17 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit voestalpine (+ 1,88 Prozent auf 40,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,70 Prozent auf 3,58 EUR), PORR (+ 1,60 Prozent auf 34,85 EUR), Erste Group Bank (+ 1,58 Prozent auf 109,50 EUR) und Palfinger (+ 1,40 Prozent auf 36,20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Warimpex (-4,94 Prozent auf 0,48 EUR), Addiko Bank (-3,77 Prozent auf 25,50 EUR), Rosenbauer (-3,06 Prozent auf 47,50 EUR), CPI Europe (-2,69 Prozent auf 15,55 EUR) und Lenzing (-2,30 Prozent auf 25,50 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 501 396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,719 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Die CPI Europe-Aktie hat mit 6,24 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 8,67 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Addiko Bank

mehr Nachrichten

Analysen zu Addiko Bank

mehr Analysen
06.10.23 Addiko Bank accumulate Erste Group Bank
28.01.22 Addiko Bank accumulate Erste Group Bank
28.01.22 Addiko Bank accumulate Erste Group Bank
26.11.21 Addiko Bank accumulate Erste Group Bank
19.08.21 Addiko Bank neutral Erste Group Bank
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
