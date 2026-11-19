Heute wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,95 Prozent fester bei 3 167,94 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,002 Prozent leichter bei 3 138,07 Punkten, nach 3 138,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 185,49 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 136,05 Zählern.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 2,86 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 3 194,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, stand der ATX Prime noch bei 3 245,27 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 2 390,42 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 19,18 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 9,84 Prozent auf 125,00 EUR), PORR (+ 5,73 Prozent auf 34,15 EUR), STRABAG SE (+ 3,12) Prozent auf 105,80 EUR), Rosenbauer (+ 2,71 Prozent auf 53,00 EUR) und BAWAG (+ 2,15 Prozent auf 166,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Warimpex (-6,55 Prozent auf 0,43 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,15 Prozent auf 3,38 EUR), Wienerberger (-1,95 Prozent auf 15,60 EUR), Lenzing (-1,90 Prozent auf 10,30 EUR) und OMV (-1,85 Prozent auf 69,05 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 153 019 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,672 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,91 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at