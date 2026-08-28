Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|ATX Prime-Performance im Fokus
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28.08.2026 09:28:42
Optimismus in Wien: ATX Prime legt zum Start des Freitagshandels zu
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 1,08 Prozent höher bei 3 319,95 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent höher bei 3 284,89 Punkten in den Handel, nach 3 284,56 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 326,44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 284,89 Punkten.
So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,77 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3 123,90 Punkte taxiert. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Wert von 2 987,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 322,60 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 24,90 Prozent zu. Bei 3 337,77 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 7,93 Prozent auf 92,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,00 Prozent auf 151,20 EUR), EVN (+ 1,72 Prozent auf 29,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,68 Prozent auf 78,80 EUR) und Semperit (+ 1,50 Prozent auf 16,95 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AMAG (-1,79 Prozent auf 27,50 EUR), Polytec (-1,22 Prozent auf 4,84 EUR), CPI Europe (-0,39 Prozent auf 15,36 EUR), Rosenbauer (-0,32 Prozent auf 62,60 EUR) und Wolford (+ 0,00 Prozent auf 2,08 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Aktuell weist die Verbund-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 20 529 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 48,751 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick
2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Wolford AG
|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|10.12.15
|Wolford accumulate
|Erste Group Bank
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.16
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|09.09.16
|Wolford verkaufen
|Erste Group Bank
|22.07.16
|Wolford Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|08.03.16
|Wolford accumulate
|Erste Group Bank
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|06.04.16
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.15
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|28,00
|0,00%
|AT & S (AT&S)
|154,20
|5,04%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,48
|0,39%
|Erste Group Bank AG
|123,60
|1,81%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,20
|0,34%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|76,10
|-1,81%
|OMV AG
|66,90
|-0,45%
|Polytec
|5,00
|2,04%
|Rosenbauer
|65,00
|3,50%
|Semperit AG Holding
|17,30
|3,59%
|STRABAG SE
|99,20
|15,75%
|Verbund AG
|59,65
|1,45%
|Wolford AG
|2,34
|12,50%
|ZUMTOBEL AG
|4,09
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 335,76
|1,56%
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