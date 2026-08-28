Wolford Aktie

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WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

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ATX Prime-Performance im Fokus 28.08.2026 09:28:42

Optimismus in Wien: ATX Prime legt zum Start des Freitagshandels zu

Optimismus in Wien: ATX Prime legt zum Start des Freitagshandels zu

Machte sich der ATX Prime bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Freitagmorgen an seine positive Performance an.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 1,08 Prozent höher bei 3 319,95 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent höher bei 3 284,89 Punkten in den Handel, nach 3 284,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 326,44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 284,89 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,77 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3 123,90 Punkte taxiert. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Wert von 2 987,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 322,60 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 24,90 Prozent zu. Bei 3 337,77 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 7,93 Prozent auf 92,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,00 Prozent auf 151,20 EUR), EVN (+ 1,72 Prozent auf 29,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,68 Prozent auf 78,80 EUR) und Semperit (+ 1,50 Prozent auf 16,95 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AMAG (-1,79 Prozent auf 27,50 EUR), Polytec (-1,22 Prozent auf 4,84 EUR), CPI Europe (-0,39 Prozent auf 15,36 EUR), Rosenbauer (-0,32 Prozent auf 62,60 EUR) und Wolford (+ 0,00 Prozent auf 2,08 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Aktuell weist die Verbund-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 20 529 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 48,751 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AMAG 28,00 0,00% AMAG
AT & S (AT&S) 154,20 5,04% AT & S (AT&S)
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,48 0,39% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 123,60 1,81% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,20 0,34% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Mayr-Melnhof Karton AG 76,10 -1,81% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 66,90 -0,45% OMV AG
Polytec 5,00 2,04% Polytec
Rosenbauer 65,00 3,50% Rosenbauer
Semperit AG Holding 17,30 3,59% Semperit AG Holding
STRABAG SE 99,20 15,75% STRABAG SE
Verbund AG 59,65 1,45% Verbund AG
Wolford AG 2,34 12,50% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,09 0,00% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 335,76 1,56%

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