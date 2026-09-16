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Marktbericht 16.09.2026 17:58:53

Optimismus in Wien: ATX Prime letztendlich in der Gewinnzone

Optimismus in Wien: ATX Prime letztendlich in der Gewinnzone

Der ATX Prime verzeichnete am Mittwoch Kursanstiege.

Am Mittwoch tendierte der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 0,89 Prozent höher bei 3 340,88 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,063 Prozent höher bei 3 313,57 Punkten, nach 3 311,48 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 346,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3 311,42 Einheiten.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 1,18 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3 316,35 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 173,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 285,10 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 25,68 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 392,50 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 9,26 Prozent auf 2,36 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 4,28 Prozent auf 4,63 EUR), Raiffeisen (+ 3,43 Prozent auf 64,85 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,26 Prozent auf 158,20 EUR) und Verbund (+ 2,83 Prozent auf 61,70 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Telekom Austria (-2,37 Prozent auf 9,90 EUR), DO (-1,85 Prozent auf 191,20 EUR), Frequentis (-1,02 Prozent auf 67,80 EUR), OMV (-0,76 Prozent auf 71,90 EUR) und AMAG (-0,73 Prozent auf 27,20 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 383 448 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 46,575 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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