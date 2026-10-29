Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|ATX Prime-Performance im Fokus
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29.10.2026 17:58:45
Optimismus in Wien: ATX Prime letztendlich in Grün
Am Donnerstag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,48 Prozent fester bei 3 177,79 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,002 Prozent leichter bei 3 162,59 Punkten, nach 3 162,66 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 139,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 184,89 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 3,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 396,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 107,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 332,73 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 19,55 Prozent nach oben. Bei 3 448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Lenzing (+ 3,55 Prozent auf 11,08 EUR), DO (+ 3,35 Prozent auf 206,50 EUR), voestalpine (+ 2,27 Prozent auf 42,44 EUR), FACC (+ 1,91 Prozent auf 13,84 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,91 Prozent auf 29,40 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Polytec (-23,44 Prozent auf 4,90 EUR), Semperit (-6,21 Prozent auf 16,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,32 Prozent auf 3,75 EUR), AMAG (-0,98 Prozent auf 30,40 EUR) und CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 334 922 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 41,758 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Mit 6,49 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AG
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30.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
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29.10.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime letztendlich in Grün (finanzen.at)
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29.10.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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27.10.26
|Starker Wochentag in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Mittag (finanzen.at)
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27.10.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
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22.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
22.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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21.10.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Kapsch TrafficCom AG
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|25.11.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|04.09.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|08.03.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|09.03.18
|Kapsch TrafficCom Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|30.06.23
|Kapsch TrafficCom Hold
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|30,80
|1,32%
|CA Immobilien
|20,80
|0,00%
|DO & CO
|208,50
|0,97%
|Erste Group Bank AG
|108,40
|0,93%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,95
|-0,66%
|FACC AG
|13,40
|-3,18%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,90
|4,00%
|Lenzing AG
|10,80
|-2,53%
|OMV AG
|76,15
|3,04%
|Polytec
|4,90
|0,00%
|Schoeller-Bleckmann
|29,80
|1,36%
|Semperit AG Holding
|17,15
|3,31%
|voestalpine AG
|41,30
|-2,69%
|Wienerberger AG
|16,23
|-1,34%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 152,39
|-0,80%
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