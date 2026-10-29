Kapsch TrafficCom Aktie

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WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

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ATX Prime-Performance im Fokus 29.10.2026 17:58:45

Optimismus in Wien: ATX Prime letztendlich in Grün

Optimismus in Wien: ATX Prime letztendlich in Grün

Der ATX Prime performte am Donnerstagabend positiv.

Am Donnerstag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,48 Prozent fester bei 3 177,79 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,002 Prozent leichter bei 3 162,59 Punkten, nach 3 162,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 139,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 184,89 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 3,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 396,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 107,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 332,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 19,55 Prozent nach oben. Bei 3 448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Lenzing (+ 3,55 Prozent auf 11,08 EUR), DO (+ 3,35 Prozent auf 206,50 EUR), voestalpine (+ 2,27 Prozent auf 42,44 EUR), FACC (+ 1,91 Prozent auf 13,84 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,91 Prozent auf 29,40 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Polytec (-23,44 Prozent auf 4,90 EUR), Semperit (-6,21 Prozent auf 16,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,32 Prozent auf 3,75 EUR), AMAG (-0,98 Prozent auf 30,40 EUR) und CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 334 922 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 41,758 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Mit 6,49 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AMAG 30,80 1,32% AMAG
CA Immobilien 20,80 0,00% CA Immobilien
DO & CO 208,50 0,97% DO & CO
Erste Group Bank AG 108,40 0,93% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,95 -0,66% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 13,40 -3,18% FACC AG
Kapsch TrafficCom AG 3,90 4,00% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 10,80 -2,53% Lenzing AG
OMV AG 76,15 3,04% OMV AG
Polytec 4,90 0,00% Polytec
Schoeller-Bleckmann 29,80 1,36% Schoeller-Bleckmann
Semperit AG Holding 17,15 3,31% Semperit AG Holding
voestalpine AG 41,30 -2,69% voestalpine AG
Wienerberger AG 16,23 -1,34% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 152,39 -0,80%

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