Optimismus in Wien: ATX Prime liegt im Plus

Der ATX Prime befindet sich aktuell im Aufwind.

Am Dienstag bewegt sich der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,92 Prozent fester bei 2 831,28 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 2 805,41 Punkten in den Handel, nach 2 805,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 838,58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 805,41 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, einen Stand von 2 658,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 409,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 1 897,09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 838,58 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 638,17 Punkten.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 10,46 Prozent auf 45,95 EUR), EVN (+ 2,66 Prozent auf 28,95 EUR), Raiffeisen (+ 1,71 Prozent auf 44,14 EUR), Andritz (+ 1,50 Prozent auf 74,60 EUR) und FACC (+ 1,42 Prozent auf 11,44 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Marinomed Biotech (-4,59 Prozent auf 17,65 EUR), UBM Development (-1,97 Prozent auf 19,90 EUR), DO (-1,42 Prozent auf 194,20 EUR), Addiko Bank (-0,77 Prozent auf 25,80 EUR) und Vienna Insurance (-0,74 Prozent auf 67,30 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 271 135 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,525 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,18 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at