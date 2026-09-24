Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|Kursentwicklung
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24.09.2026 15:58:35
Optimismus in Wien: ATX Prime mit Zuschlägen
Am Donnerstag steigt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,17 Prozent auf 3 388,38 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3 382,60 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 382,60 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 359,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 404,09 Punkten lag.
ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 1,78 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, stand der ATX Prime bei 3 254,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 179,50 Punkte. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 24.09.2025, den Stand von 2 314,75 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 27,47 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 434,00 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell FACC (+ 3,77 Prozent auf 15,98 EUR), Telekom Austria (+ 2,60 Prozent auf 9,47 EUR), Rosenbauer (+ 2,25 Prozent auf 63,60 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,73 Prozent auf 4,12 EUR) und OMV (+ 1,61 Prozent auf 72,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-3,80 Prozent auf 197,20 EUR), Wienerberger (-2,15 Prozent auf 17,27 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,71 Prozent auf 4,03 EUR), Addiko Bank (-1,54 Prozent auf 25,50 EUR) und Andritz (-1,52 Prozent auf 84,40 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 131 684 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 46,925 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte
Die Marinomed Biotech-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Mit 6,58 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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