FACC Aktie

FACC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 10.03.2026 17:58:57

Optimismus in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsende fester

Optimismus in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsende fester

Der ATX Prime entwickelte sich heute positiv.

Am Dienstag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 2,75 Prozent stärker bei 2 710,36 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,094 Prozent höher bei 2 640,17 Punkten, nach 2 637,70 Punkten am Vortag.

Bei 2 634,48 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 730,49 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 2 844,45 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 10.12.2025, einen Wert von 2 546,78 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, lag der ATX Prime bei 2 108,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,96 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 588,71 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 12,40 Prozent auf 49,40 EUR), DO (+ 10,36 Prozent auf 189,60 EUR), FACC (+ 10,31 Prozent auf 15,62 EUR), Wolford (+ 9,15 Prozent auf 3,10 EUR) und voestalpine (+ 7,01 Prozent auf 41,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Kapsch TrafficCom (-2,53 Prozent auf 5,40 EUR), Semperit (-2,38 Prozent auf 12,30 EUR), Verbund (-2,30 Prozent auf 63,70 EUR), OMV (-1,82 Prozent auf 56,70 EUR) und EVN (-0,71 Prozent auf 28,00 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 517 346 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,525 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu FACC AG

mehr Nachrichten

Analysen zu FACC AG

mehr Analysen
27.11.25 FACC kaufen Erste Group Bank
02.09.25 FACC kaufen Erste Group Bank
18.03.25 FACC kaufen Erste Group Bank
28.10.24 FACC kaufen Erste Group Bank
28.10.24 FACC kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 67,90 -0,15% Andritz AG
AT & S (AT&S) 50,60 2,43% AT & S (AT&S)
DO & CO 185,00 -2,43% DO & CO
Erste Group Bank AG 96,75 -0,41% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,35 -2,32% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 15,28 -2,18% FACC AG
Kapsch TrafficCom AG 5,26 -2,59% Kapsch TrafficCom AG
OMV AG 58,15 2,56% OMV AG
Raiffeisen 38,96 -1,12% Raiffeisen
Semperit AG Holding 12,30 0,00% Semperit AG Holding
Verbund AG 63,65 -0,08% Verbund AG
voestalpine AG 41,72 -0,19% voestalpine AG
Wienerberger AG 24,26 -0,74% Wienerberger AG
Wolford AG 2,90 -6,45% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 701,91 -0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen