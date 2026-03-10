FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
10.03.2026 17:58:57
Optimismus in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsende fester
Am Dienstag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 2,75 Prozent stärker bei 2 710,36 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,094 Prozent höher bei 2 640,17 Punkten, nach 2 637,70 Punkten am Vortag.
Bei 2 634,48 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 730,49 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 2 844,45 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 10.12.2025, einen Wert von 2 546,78 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, lag der ATX Prime bei 2 108,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,96 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 588,71 Zählern verzeichnet.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 12,40 Prozent auf 49,40 EUR), DO (+ 10,36 Prozent auf 189,60 EUR), FACC (+ 10,31 Prozent auf 15,62 EUR), Wolford (+ 9,15 Prozent auf 3,10 EUR) und voestalpine (+ 7,01 Prozent auf 41,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Kapsch TrafficCom (-2,53 Prozent auf 5,40 EUR), Semperit (-2,38 Prozent auf 12,30 EUR), Verbund (-2,30 Prozent auf 63,70 EUR), OMV (-1,82 Prozent auf 56,70 EUR) und EVN (-0,71 Prozent auf 28,00 EUR) unter Druck.
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 517 346 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,525 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu FACC AG
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|67,90
|-0,15%
|AT & S (AT&S)
|50,60
|2,43%
|DO & CO
|185,00
|-2,43%
|Erste Group Bank AG
|96,75
|-0,41%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|27,35
|-2,32%
|FACC AG
|15,28
|-2,18%
|Kapsch TrafficCom AG
|5,26
|-2,59%
|OMV AG
|58,15
|2,56%
|Raiffeisen
|38,96
|-1,12%
|Semperit AG Holding
|12,30
|0,00%
|Verbund AG
|63,65
|-0,08%
|voestalpine AG
|41,72
|-0,19%
|Wienerberger AG
|24,26
|-0,74%
|Wolford AG
|2,90
|-6,45%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 701,91
|-0,31%
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.