Semperit Aktie
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
|ATX Prime-Performance im Blick
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05.10.2026 17:58:43
Optimismus in Wien: ATX Prime schlussendlich in Grün
Am Montag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 0,40 Prozent stärker bei 3 308,71 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent schwächer bei 3 295,22 Punkten in den Handel, nach 3 295,49 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 312,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 268,27 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 369,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 3 227,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 377,15 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24,47 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 3,70 Prozent auf 2,24 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,44 Prozent auf 29,40 EUR), Frequentis (+ 2,08 Prozent auf 68,60 EUR), Raiffeisen (+ 1,80 Prozent auf 59,40 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,79 Prozent auf 227,00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-7,63 Prozent auf 0,46 EUR), Rosenbauer (-1,90 Prozent auf 62,00 EUR), PORR (-1,90 Prozent auf 31,05 EUR), UBM Development (-1,84 Prozent auf 16,00 EUR) und Semperit (-1,54 Prozent auf 19,15 EUR).
Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 292 508 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,128 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte
Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,71 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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