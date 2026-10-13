Optimismus in Wien: ATX Prime schlussendlich stärker

Der ATX Prime schloss den Dienstagshandel im Plus ab.

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,30 Prozent fester bei 3 252,82 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,146 Prozent auf 3 238,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3 243,06 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 268,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 235,32 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 378,94 Punkte. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 3 179,31 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Wert von 2 360,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22,37 Prozent. Bei 3 448,52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Verbund (+ 1,90 Prozent auf 67,10 EUR), Vienna Insurance (+ 1,84 Prozent auf 66,40 EUR), EVN (+ 1,54 Prozent auf 29,70 EUR), OMV (+ 1,45 Prozent auf 73,60 EUR) und BAWAG (+ 1,37 Prozent auf 170,30 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Lenzing (-6,34 Prozent auf 10,64 EUR), AT S (AT&S) (-6,05 Prozent auf 202,00 EUR), Polytec (-3,33 Prozent auf 5,80 EUR), UBM Development (-3,13 Prozent auf 15,50 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,97 Prozent auf 3,98 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 507 310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,186 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at