Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wiener Börse-Handel im Fokus 13.10.2026 17:58:50

Optimismus in Wien: ATX Prime schlussendlich stärker

Optimismus in Wien: ATX Prime schlussendlich stärker

Der ATX Prime schloss den Dienstagshandel im Plus ab.

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,30 Prozent fester bei 3 252,82 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,146 Prozent auf 3 238,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3 243,06 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 268,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 235,32 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 378,94 Punkte. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 3 179,31 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Wert von 2 360,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22,37 Prozent. Bei 3 448,52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Verbund (+ 1,90 Prozent auf 67,10 EUR), Vienna Insurance (+ 1,84 Prozent auf 66,40 EUR), EVN (+ 1,54 Prozent auf 29,70 EUR), OMV (+ 1,45 Prozent auf 73,60 EUR) und BAWAG (+ 1,37 Prozent auf 170,30 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Lenzing (-6,34 Prozent auf 10,64 EUR), AT S (AT&S) (-6,05 Prozent auf 202,00 EUR), Polytec (-3,33 Prozent auf 5,80 EUR), UBM Development (-3,13 Prozent auf 15,50 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,97 Prozent auf 3,98 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 507 310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,186 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

mehr Nachrichten

Analysen zu Lenzing AG

mehr Analysen
02.10.26 Lenzing buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.26 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
17.06.26 Lenzing buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 202,00 -6,05% AT & S (AT&S)
BAWAG 170,30 1,37% BAWAG
Erste Group Bank AG 111,00 1,19% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,70 1,54% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Kapsch TrafficCom AG 3,98 -1,97% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 10,64 -6,34% Lenzing AG
OMV AG 73,60 1,45% OMV AG
Polytec 5,80 -3,33% Polytec
UBM Development AG 15,50 -3,13% UBM Development AG
Verbund AG 67,10 1,90% Verbund AG
Vienna Insurance 66,40 1,84% Vienna Insurance

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 252,82 0,30%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen