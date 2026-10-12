Optimismus in Wien: ATX Prime steigt am Montagmittag

Am Montag verbucht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,80 Prozent auf 3 238,46 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,024 Prozent auf 3 213,57 Punkte an der Kurstafel, nach 3 212,80 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 3 244,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 213,57 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, stand der ATX Prime bei 3 378,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der ATX Prime bei 3 189,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 2 331,20 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,83 Prozent. Bei 3 448,52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Lenzing (+ 9,33 Prozent auf 11,48 EUR), Telekom Austria (+ 3,13 Prozent auf 8,89 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,56 Prozent auf 220,50 EUR), Frequentis (+ 2,56 Prozent auf 68,20 EUR) und Raiffeisen (+ 1,88 Prozent auf 56,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-8,11 Prozent auf 2,04 EUR), Warimpex (-3,03 Prozent auf 0,48 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,15 Prozent auf 4,10 EUR), FACC (-1,56 Prozent auf 13,92 EUR) und AMAG (-1,07 Prozent auf 27,80 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 163 359 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 42,186 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,61 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at