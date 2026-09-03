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Kursentwicklung im Fokus 03.09.2026 17:58:45

Optimismus in Wien: ATX Prime steigt letztendlich

Optimismus in Wien: ATX Prime steigt letztendlich

Der ATX Prime machte heute Gewinne.

Letztendlich bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,60 Prozent fester bei 3 340,20 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3 320,13 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 320,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 313,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 342,66 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,136 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 03.08.2026, den Wert von 3 240,66 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Wert von 3 012,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, notierte der ATX Prime bei 2 291,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 25,66 Prozent. Bei 3 363,45 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell UNIQA Insurance (+ 4,23 Prozent auf 18,74 EUR), Vienna Insurance (+ 3,07 Prozent auf 73,80 EUR), Palfinger (+ 2,76 Prozent auf 31,70 EUR), Semperit (+ 2,60 Prozent auf 17,75 EUR) und voestalpine (+ 1,88 Prozent auf 45,44 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-5,78 Prozent auf 4,24 EUR), OMV (-1,85 Prozent auf 68,85 EUR), FACC (-1,55 Prozent auf 16,52 EUR), AT S (AT&S) (-1,46 Prozent auf 148,80 EUR) und Addiko Bank (-0,79 Prozent auf 25,00 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 460 489 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 47,702 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 7,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 148,80 -1,46% AT & S (AT&S)
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FACC AG 16,52 -1,55% FACC AG
Marinomed Biotech AG 4,24 -5,78% Marinomed Biotech AG
OMV AG 68,85 -1,85% OMV AG
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Semperit AG Holding 17,75 2,60% Semperit AG Holding
UNIQA Insurance AG 18,74 4,23% UNIQA Insurance AG
Vienna Insurance 73,80 3,07% Vienna Insurance
voestalpine AG 45,44 1,88% voestalpine AG
Wienerberger AG 18,68 0,65% Wienerberger AG
ZUMTOBEL AG 4,10 0,24% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 3 340,20 0,60%

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Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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