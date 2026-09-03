Optimismus in Wien: ATX Prime steigt letztendlich

Letztendlich bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,60 Prozent fester bei 3 340,20 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3 320,13 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 320,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 313,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 342,66 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,136 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 03.08.2026, den Wert von 3 240,66 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Wert von 3 012,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, notierte der ATX Prime bei 2 291,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 25,66 Prozent. Bei 3 363,45 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell UNIQA Insurance (+ 4,23 Prozent auf 18,74 EUR), Vienna Insurance (+ 3,07 Prozent auf 73,80 EUR), Palfinger (+ 2,76 Prozent auf 31,70 EUR), Semperit (+ 2,60 Prozent auf 17,75 EUR) und voestalpine (+ 1,88 Prozent auf 45,44 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-5,78 Prozent auf 4,24 EUR), OMV (-1,85 Prozent auf 68,85 EUR), FACC (-1,55 Prozent auf 16,52 EUR), AT S (AT&S) (-1,46 Prozent auf 148,80 EUR) und Addiko Bank (-0,79 Prozent auf 25,00 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 460 489 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 47,702 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 7,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at