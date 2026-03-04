Marinomed Biotech Aktie

WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6

Index im Blick 04.03.2026 17:59:08

Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne

Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne

Der ATX Prime performte zum Handelsschluss positiv.

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,46 Prozent stärker bei 2 741,14 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,007 Prozent auf 2 701,40 Punkte an der Kurstafel, nach 2 701,58 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 747,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 676,26 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 3,43 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.02.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 853,22 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2025, notierte der ATX Prime bei 2 531,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 031,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3,12 Prozent zu. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 638,17 Zählern.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell FACC (+ 10,94 Prozent auf 14,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 7,36 Prozent auf 49,60 EUR), Marinomed Biotech (+ 7,25 Prozent auf 17,75 EUR), Polytec (+ 6,98 Prozent auf 3,68 EUR) und Lenzing (+ 4,13 Prozent auf 22,70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Frequentis (-3,50 Prozent auf 71,60 EUR), Verbund (-2,14 Prozent auf 61,65 EUR), CPI Europe (-2,13 Prozent auf 15,66 EUR), Semperit (-1,55 Prozent auf 12,70 EUR) und EVN (-1,42 Prozent auf 27,85 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 588 767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,467 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Marinomed Biotech AG

Analysen zu FACC AG

27.11.25 FACC kaufen Erste Group Bank
02.09.25 FACC kaufen Erste Group Bank
18.03.25 FACC kaufen Erste Group Bank
28.10.24 FACC kaufen Erste Group Bank
28.10.24 FACC kaufen Erste Group Bank
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 68,05 -4,15% Andritz AG
AT & S (AT&S) 49,25 -0,71% AT & S (AT&S)
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,81 0,96% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 99,85 1,27% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,15 1,08% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 14,26 0,42% FACC AG
Frequentis 73,00 1,96% Frequentis
Lenzing AG 23,10 1,76% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 17,00 -4,23% Marinomed Biotech AG
OMV AG 56,50 1,53% OMV AG
Polytec 3,70 0,54% Polytec
Raiffeisen 39,54 0,71% Raiffeisen
Semperit AG Holding 12,88 1,42% Semperit AG Holding
Verbund AG 62,90 2,03% Verbund AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 759,16 0,66%

