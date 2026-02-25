Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|ATX Prime im Blick
|
25.02.2026 09:29:25
Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Zuschläge
Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,59 Prozent stärker bei 2 855,34 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,103 Prozent fester bei 2 841,46 Punkten, nach 2 838,55 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 840,98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 865,85 Punkten lag.
ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 740,61 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, lag der ATX Prime bei 2 459,32 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 25.02.2025, einen Stand von 2 057,03 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,42 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 638,17 Zählern.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 2,45 Prozent auf 13,40 EUR), BAWAG (+ 1,68 Prozent auf 133,10 EUR), Palfinger (+ 1,56 Prozent auf 39,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,27 Prozent auf 35,75 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,22 Prozent auf 66,20 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-2,08 Prozent auf 5,64 EUR), Polytec (-1,80 Prozent auf 3,81 EUR), AMAG (-1,34 Prozent auf 29,40 EUR), Rosenbauer (-1,21 Prozent auf 48,90 EUR) und Frequentis (-1,11 Prozent auf 71,00 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 42 592 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,632 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,16 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Polytec
|
17:59
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
24.02.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime schwächelt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
24.02.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
23.02.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20.02.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
18.02.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)