Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Zuschläge

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am dritten Tag der Woche fort.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,59 Prozent stärker bei 2 855,34 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,103 Prozent fester bei 2 841,46 Punkten, nach 2 838,55 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 840,98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 865,85 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 740,61 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, lag der ATX Prime bei 2 459,32 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 25.02.2025, einen Stand von 2 057,03 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,42 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 638,17 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 2,45 Prozent auf 13,40 EUR), BAWAG (+ 1,68 Prozent auf 133,10 EUR), Palfinger (+ 1,56 Prozent auf 39,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,27 Prozent auf 35,75 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,22 Prozent auf 66,20 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-2,08 Prozent auf 5,64 EUR), Polytec (-1,80 Prozent auf 3,81 EUR), AMAG (-1,34 Prozent auf 29,40 EUR), Rosenbauer (-1,21 Prozent auf 48,90 EUR) und Frequentis (-1,11 Prozent auf 71,00 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 42 592 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,632 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,16 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

