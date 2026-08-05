Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime im Blick
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05.08.2026 09:29:14
Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Zuschläge
Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,55 Prozent stärker bei 3 294,62 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,078 Prozent leichter bei 3 274,14 Punkten, nach 3 276,71 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 273,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 304,38 Punkten lag.
ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 3,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 227,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, lag der ATX Prime bei 2 868,90 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 05.08.2025, einen Stand von 2 263,89 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,94 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 304,38 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Zählern.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5,46 Prozent auf 154,40 EUR), Lenzing (+ 2,03 Prozent auf 25,10 EUR), Raiffeisen (+ 1,87 Prozent auf 62,80 EUR), Telekom Austria (+ 1,39 Prozent auf 10,22 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,26 Prozent auf 88,10 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-4,46 Prozent auf 2,14 EUR), AMAG (-1,42 Prozent auf 27,80 EUR), Flughafen Wien (-1,16 Prozent auf 51,00 EUR), BAWAG (-0,72 Prozent auf 178,50 EUR) und Andritz (-0,60 Prozent auf 83,00 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 82 389 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,711 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,40 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|28,00
|1,82%
|Andritz AG
|81,60
|-1,21%
|AT & S (AT&S)
|143,60
|-2,84%
|BAWAG
|182,90
|-0,11%
|Erste Group Bank AG
|120,00
|-1,40%
|Flughafen Wien AG
|51,60
|0,39%
|Lenzing AG
|23,70
|-2,07%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|86,80
|-0,12%
|OMV AG
|62,80
|-1,34%
|Raiffeisen
|62,70
|-2,18%
|Telekom Austria AG
|9,96
|-2,54%
|voestalpine AG
|46,14
|-2,08%
|Wolford AG
|2,50
|0,00%
|ZUMTOBEL AG
|4,04
|-1,46%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 277,74
|-1,31%
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