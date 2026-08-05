Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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ATX Prime im Blick 05.08.2026 09:29:14

Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Zuschläge

Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Zuschläge

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am dritten Tag der Woche fort.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,55 Prozent stärker bei 3 294,62 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,078 Prozent leichter bei 3 274,14 Punkten, nach 3 276,71 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 273,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 304,38 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 3,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 227,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, lag der ATX Prime bei 2 868,90 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 05.08.2025, einen Stand von 2 263,89 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,94 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 304,38 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5,46 Prozent auf 154,40 EUR), Lenzing (+ 2,03 Prozent auf 25,10 EUR), Raiffeisen (+ 1,87 Prozent auf 62,80 EUR), Telekom Austria (+ 1,39 Prozent auf 10,22 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,26 Prozent auf 88,10 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-4,46 Prozent auf 2,14 EUR), AMAG (-1,42 Prozent auf 27,80 EUR), Flughafen Wien (-1,16 Prozent auf 51,00 EUR), BAWAG (-0,72 Prozent auf 178,50 EUR) und Andritz (-0,60 Prozent auf 83,00 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 82 389 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,711 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,40 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AMAG 28,00 1,82% AMAG
Andritz AG 81,60 -1,21% Andritz AG
AT & S (AT&S) 143,60 -2,84% AT & S (AT&S)
BAWAG 182,90 -0,11% BAWAG
Erste Group Bank AG 120,00 -1,40% Erste Group Bank AG
Flughafen Wien AG 51,60 0,39% Flughafen Wien AG
Lenzing AG 23,70 -2,07% Lenzing AG
Mayr-Melnhof Karton AG 86,80 -0,12% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 62,80 -1,34% OMV AG
Raiffeisen 62,70 -2,18% Raiffeisen
Telekom Austria AG 9,96 -2,54% Telekom Austria AG
voestalpine AG 46,14 -2,08% voestalpine AG
Wolford AG 2,50 0,00% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,04 -1,46% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 277,74 -1,31%

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