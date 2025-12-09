Optimismus in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Der ATX Prime befand sich zum Handelsschluss im Aufwärtstrend.

Letztendlich tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,57 Prozent höher bei 2 546,80 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,016 Prozent höher bei 2 532,84 Punkten in den Handel, nach 2 532,43 Punkten am Vortag.

Bei 2 525,06 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 552,51 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, notierte der ATX Prime bei 2 361,33 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 09.09.2025, bei 2 322,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 800,01 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 39,48 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 552,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 745,07 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Vienna Insurance (+ 7,24 Prozent auf 56,30 EUR), Raiffeisen (+ 4,18 Prozent auf 36,36 EUR), Frequentis (+ 4,15 Prozent auf 70,20 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,86 Prozent auf 19,75 EUR) und UNIQA Insurance (+ 2,28 Prozent auf 15,22 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-2,79 Prozent auf 22,65 EUR), UBM Development (-2,67 Prozent auf 21,90 EUR), Rosenbauer (-2,62 Prozent auf 44,60 EUR), Wienerberger (-2,33 Prozent auf 28,50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,41 Prozent auf 28,05 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 640 118 Aktien gehandelt. Mit 37,185 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

