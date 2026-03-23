Marinomed Biotech Aktie
WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6
|Kursentwicklung im Fokus
|
23.03.2026 17:58:57
Optimismus in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsende fester
Schlussendlich ging es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,25 Prozent aufwärts auf 2 613,25 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,201 Prozent auf 2 575,89 Punkte an der Kurstafel, nach 2 581,07 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 2 655,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 489,01 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 23.02.2026, mit 2 888,15 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, wies der ATX Prime 2 604,50 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, den Stand von 2 139,40 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 1,69 Prozent zu Buche. Bei 2 907,38 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Lenzing (+ 6,73 Prozent auf 22,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 6,40 Prozent auf 51,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 4,37 Prozent auf 85,90 EUR), voestalpine (+ 4,25 Prozent auf 38,74 EUR) und DO (+ 4,06 Prozent auf 174,40 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-8,50 Prozent auf 2,80 EUR), Verbund (-5,17 Prozent auf 64,15 EUR), Marinomed Biotech (-5,00 Prozent auf 14,25 EUR), Palfinger (-3,96 Prozent auf 33,95 EUR) und EVN (-2,54 Prozent auf 26,90 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 833 710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 34,704 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Marinomed Biotech AG
|
23.03.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
23.03.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
23.03.26