Optimismus in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsende fester

Schlussendlich ging es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,25 Prozent aufwärts auf 2 613,25 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,201 Prozent auf 2 575,89 Punkte an der Kurstafel, nach 2 581,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 2 655,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 489,01 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 23.02.2026, mit 2 888,15 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, wies der ATX Prime 2 604,50 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, den Stand von 2 139,40 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 1,69 Prozent zu Buche. Bei 2 907,38 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Lenzing (+ 6,73 Prozent auf 22,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 6,40 Prozent auf 51,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 4,37 Prozent auf 85,90 EUR), voestalpine (+ 4,25 Prozent auf 38,74 EUR) und DO (+ 4,06 Prozent auf 174,40 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-8,50 Prozent auf 2,80 EUR), Verbund (-5,17 Prozent auf 64,15 EUR), Marinomed Biotech (-5,00 Prozent auf 14,25 EUR), Palfinger (-3,96 Prozent auf 33,95 EUR) und EVN (-2,54 Prozent auf 26,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 833 710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 34,704 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at