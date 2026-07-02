Optimismus in Wien: ATX Prime zum Handelsende freundlich

So performte der ATX Prime am Donnerstag zum Handelsschluss.

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,64 Prozent stärker bei 3 193,76 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,041 Prozent stärker bei 3 143,44 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 142,14 Punkten am Vortag.

Bei 3 132,58 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 207,42 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 1,29 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 3 034,56 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 2 706,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 215,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 20,15 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit OMV (+ 3,46 Prozent auf 56,75 EUR), CA Immobilien (+ 3,44 Prozent auf 24,05 EUR), Erste Group Bank (+ 2,68 Prozent auf 118,70 EUR), Vienna Insurance (+ 2,64 Prozent auf 66,00 EUR) und voestalpine (+ 2,57 Prozent auf 41,58 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Warimpex (-3,85 Prozent auf 0,50 EUR), ZUMTOBEL (-3,45 Prozent auf 3,92 EUR), AT S (AT&S) (-2,67 Prozent auf 189,60 EUR), PORR (-2,35 Prozent auf 43,60 EUR) und Rosenbauer (-1,65 Prozent auf 59,60 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 428 418 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 45,482 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at