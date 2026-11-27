ATX Prime
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27.11.2026 09:28:52
Optimismus in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Gewinnen
Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,49 Prozent stärker bei 3 046,30 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,003 Prozent höher bei 3 001,75 Punkten, nach 3 001,67 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 050,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 001,69 Einheiten.
ATX Prime seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 0,022 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der ATX Prime mit 3 157,02 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 284,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 479,43 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 14,60 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5,45 Prozent auf 102,60 EUR), FACC (+ 3,78 Prozent auf 15,38 EUR), Andritz (+ 3,23 Prozent auf 80,00 EUR), PORR (+ 2,79 Prozent auf 35,00 EUR) und voestalpine (+ 2,71 Prozent auf 34,10 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-5,50 Prozent auf 2,06 EUR), ZUMTOBEL (-1,79 Prozent auf 3,84 EUR), Wienerberger (-1,71 Prozent auf 15,48 EUR), Rosenbauer (-1,11 Prozent auf 53,40 EUR) und Vienna Insurance (-0,28 Prozent auf 72,10 EUR) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 50 753 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,554 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,03 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|79,30
|2,32%
|AT & S (AT&S)
|105,00
|7,91%
|Erste Group Bank AG
|109,00
|1,40%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,35
|0,17%
|FACC AG
|15,42
|4,05%
|OMV AG
|67,90
|-0,15%
|PORR AG
|35,30
|3,67%
|Rosenbauer
|53,40
|-1,11%
|Vienna Insurance
|71,50
|-1,11%
|voestalpine AG
|33,78
|1,75%
|Wienerberger AG
|15,44
|-1,97%
|Wolford AG
|2,30
|5,50%
|ZUMTOBEL AG
|3,83
|-2,05%
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