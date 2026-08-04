Optimismus in Wien: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels in Grün

Der ATX Prime hält am Dienstag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,97 Prozent fester bei 3 272,06 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,011 Prozent auf 3 241,03 Punkte an der Kurstafel, nach 3 240,66 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 277,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 241,03 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 227,82 Punkte. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 2 836,62 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 04.08.2025, den Wert von 2 262,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,09 Prozent. Bei 3 277,17 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7,07 Prozent auf 148,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,86 Prozent auf 30,15 EUR), Palfinger (+ 1,84 Prozent auf 30,50 EUR), PORR (+ 1,74 Prozent auf 37,90 EUR) und Raiffeisen (+ 1,64 Prozent auf 61,95 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-7,27 Prozent auf 2,04 EUR), AMAG (-1,77 Prozent auf 27,80 EUR), Telekom Austria (-0,79 Prozent auf 10,00 EUR), CPI Europe (-0,77 Prozent auf 15,48 EUR) und Österreichische Post (-0,76 Prozent auf 32,55 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 27 129 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43,817 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at