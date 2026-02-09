Addiko Bank Aktie

Marktbericht 09.02.2026 09:29:26

Optimismus in Wien: ATX Prime zum Start des Montagshandels freundlich

Optimismus in Wien: ATX Prime zum Start des Montagshandels freundlich

Der ATX Prime bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 1,02 Prozent fester bei 2 842,33 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent höher bei 2 813,89 Punkten, nach 2 813,77 Punkten am Vortag.

Bei 2 813,34 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 842,33 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 09.01.2026, bei 2 685,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 2 361,33 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 1 940,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,93 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 855,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 5,41 Prozent auf 3,80 EUR), Raiffeisen (+ 2,52 Prozent auf 43,08 EUR), Erste Group Bank (+ 2,34 Prozent auf 109,50 EUR), Flughafen Wien (+ 2,21 Prozent auf 55,40 EUR) und Palfinger (+ 2,18 Prozent auf 39,90 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Addiko Bank (-2,26 Prozent auf 26,00 EUR), voestalpine (-0,61 Prozent auf 42,44 EUR), Marinomed Biotech (-0,57 Prozent auf 17,50 EUR), UBM Development (-0,50 Prozent auf 19,90 EUR) und AMAG (-0,38 Prozent auf 26,20 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 45 497 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,554 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Addiko Bank

Analysen zu Addiko Bank

06.10.23 Addiko Bank accumulate Erste Group Bank
28.01.22 Addiko Bank accumulate Erste Group Bank
28.01.22 Addiko Bank accumulate Erste Group Bank
26.11.21 Addiko Bank accumulate Erste Group Bank
19.08.21 Addiko Bank neutral Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 26,00 -2,26% Addiko Bank
AMAG 26,20 -0,38% AMAG
Erste Group Bank AG 108,60 1,50% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,95 -0,52% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 55,00 1,48% Flughafen Wien AG
Kapsch TrafficCom AG 6,00 0,00% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 17,40 -1,14% Marinomed Biotech AG
OMV AG 51,80 -0,67% OMV AG
Palfinger AG 39,60 1,41% Palfinger AG
Raiffeisen 42,96 2,24% Raiffeisen
UBM Development AG 19,80 -1,00% UBM Development AG
voestalpine AG 42,62 -0,19% voestalpine AG
ZUMTOBEL AG 3,70 2,64% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 833,54 0,70%

