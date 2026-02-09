Optimismus in Wien: ATX Prime zum Start des Montagshandels freundlich

Der ATX Prime bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 1,02 Prozent fester bei 2 842,33 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent höher bei 2 813,89 Punkten, nach 2 813,77 Punkten am Vortag.

Bei 2 813,34 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 842,33 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 09.01.2026, bei 2 685,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 2 361,33 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 1 940,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,93 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 855,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 5,41 Prozent auf 3,80 EUR), Raiffeisen (+ 2,52 Prozent auf 43,08 EUR), Erste Group Bank (+ 2,34 Prozent auf 109,50 EUR), Flughafen Wien (+ 2,21 Prozent auf 55,40 EUR) und Palfinger (+ 2,18 Prozent auf 39,90 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Addiko Bank (-2,26 Prozent auf 26,00 EUR), voestalpine (-0,61 Prozent auf 42,44 EUR), Marinomed Biotech (-0,57 Prozent auf 17,50 EUR), UBM Development (-0,50 Prozent auf 19,90 EUR) und AMAG (-0,38 Prozent auf 26,20 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 45 497 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,554 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

