Addiko Bank Aktie
WKN DE: A2PMK5 / ISIN: AT000ADDIKO0
|Marktbericht
|
09.02.2026 09:29:26
Optimismus in Wien: ATX Prime zum Start des Montagshandels freundlich
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 1,02 Prozent fester bei 2 842,33 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent höher bei 2 813,89 Punkten, nach 2 813,77 Punkten am Vortag.
Bei 2 813,34 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 842,33 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 09.01.2026, bei 2 685,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 2 361,33 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 1 940,62 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,93 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 855,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern verzeichnet.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 5,41 Prozent auf 3,80 EUR), Raiffeisen (+ 2,52 Prozent auf 43,08 EUR), Erste Group Bank (+ 2,34 Prozent auf 109,50 EUR), Flughafen Wien (+ 2,21 Prozent auf 55,40 EUR) und Palfinger (+ 2,18 Prozent auf 39,90 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Addiko Bank (-2,26 Prozent auf 26,00 EUR), voestalpine (-0,61 Prozent auf 42,44 EUR), Marinomed Biotech (-0,57 Prozent auf 17,50 EUR), UBM Development (-0,50 Prozent auf 19,90 EUR) und AMAG (-0,38 Prozent auf 26,20 EUR) unter Druck.
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 45 497 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,554 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|26,00
|-2,26%
|AMAG
|26,20
|-0,38%
|Erste Group Bank AG
|108,60
|1,50%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,95
|-0,52%
|Flughafen Wien AG
|55,00
|1,48%
|Kapsch TrafficCom AG
|6,00
|0,00%
|Marinomed Biotech AG
|17,40
|-1,14%
|OMV AG
|51,80
|-0,67%
|Palfinger AG
|39,60
|1,41%
|Raiffeisen
|42,96
|2,24%
|UBM Development AG
|19,80
|-1,00%
|voestalpine AG
|42,62
|-0,19%
|ZUMTOBEL AG
|3,70
|2,64%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 833,54
|0,70%