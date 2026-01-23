Optimismus in Wien: ATX Prime zum Start mit Zuschlägen

Der ATX Prime bleibt auch am Freitag in der Gewinnzone.

Der ATX Prime legt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,11 Prozent auf 2 755,12 Punkte zu. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 2 752,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 752,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 750,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 757,25 Punkten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 1,61 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 23.12.2025, den Stand von 2 604,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2 334,04 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 910,98 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 3,65 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 757,69 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit BAWAG (+ 1,82 Prozent auf 139,80 EUR), Raiffeisen (+ 1,16 Prozent auf 40,26 EUR), Frequentis (+ 0,72 Prozent auf 83,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,57 Prozent auf 3,53 EUR) und UBM Development (+ 0,50 Prozent auf 20,30 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Schoeller-Bleckmann (-4,78 Prozent auf 30,85 EUR), Addiko Bank (-4,47 Prozent auf 23,50 EUR), Wolford (-3,36 Prozent auf 2,88 EUR), Warimpex (-3,10 Prozent auf 0,50 EUR) und Palfinger (-1,75 Prozent auf 36,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 54 097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 40,544 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Im ATX Prime weist die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at