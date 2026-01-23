CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|ATX Prime-Kursverlauf
|
23.01.2026 09:29:00
Optimismus in Wien: ATX Prime zum Start mit Zuschlägen
Der ATX Prime legt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,11 Prozent auf 2 755,12 Punkte zu. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 2 752,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 752,06 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 750,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 757,25 Punkten.
ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 1,61 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 23.12.2025, den Stand von 2 604,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2 334,04 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 910,98 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 3,65 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 757,69 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit BAWAG (+ 1,82 Prozent auf 139,80 EUR), Raiffeisen (+ 1,16 Prozent auf 40,26 EUR), Frequentis (+ 0,72 Prozent auf 83,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,57 Prozent auf 3,53 EUR) und UBM Development (+ 0,50 Prozent auf 20,30 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Schoeller-Bleckmann (-4,78 Prozent auf 30,85 EUR), Addiko Bank (-4,47 Prozent auf 23,50 EUR), Wolford (-3,36 Prozent auf 2,88 EUR), Warimpex (-3,10 Prozent auf 0,50 EUR) und Palfinger (-1,75 Prozent auf 36,40 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 54 097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 40,544 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick
Im ATX Prime weist die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UBM Development AG
|
23.01.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gute Stimmung in Wien: Letztendlich Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
|
22.01.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
22.01.26
|Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX Prime am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
21.01.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime klettert nachmittags (finanzen.at)
|
21.01.26