Optimismus in Wien: ATX schließt in der Gewinnzone

Am Mittwoch notierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 1,51 Prozent fester bei 5 515,85 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 164,259 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,007 Prozent leichter bei 5 433,41 Punkten in den Handel, nach 5 433,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 5 527,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 377,60 Punkten erreichte.

ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 3,20 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 04.02.2026, betrug der ATX-Kurs 5 748,06 Punkte. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 04.12.2025, bei 5 092,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 059,15 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,07 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 314,88 Punkten.

ATX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7,36 Prozent auf 49,60 EUR), Lenzing (+ 4,13 Prozent auf 22,70 EUR), Vienna Insurance (+ 3,83 Prozent auf 65,10 EUR), voestalpine (+ 3,79 Prozent auf 44,40 EUR) und DO (+ 3,69 Prozent auf 191,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Verbund (-2,14 Prozent auf 61,65 EUR), CPI Europe (-2,13 Prozent auf 15,66 EUR), EVN (-1,42 Prozent auf 27,85 EUR), OMV (-1,07 Prozent auf 55,65 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 33,75 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 588 767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,467 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,59 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

