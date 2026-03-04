Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

ATX-Performance im Blick 04.03.2026 17:59:08

Optimismus in Wien: ATX schließt in der Gewinnzone

Optimismus in Wien: ATX schließt in der Gewinnzone

Mit dem ATX ging es am Mittwoch aufwärts.

Am Mittwoch notierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 1,51 Prozent fester bei 5 515,85 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 164,259 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,007 Prozent leichter bei 5 433,41 Punkten in den Handel, nach 5 433,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 5 527,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 377,60 Punkten erreichte.

ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 3,20 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 04.02.2026, betrug der ATX-Kurs 5 748,06 Punkte. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 04.12.2025, bei 5 092,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 059,15 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,07 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 314,88 Punkten.

ATX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7,36 Prozent auf 49,60 EUR), Lenzing (+ 4,13 Prozent auf 22,70 EUR), Vienna Insurance (+ 3,83 Prozent auf 65,10 EUR), voestalpine (+ 3,79 Prozent auf 44,40 EUR) und DO (+ 3,69 Prozent auf 191,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Verbund (-2,14 Prozent auf 61,65 EUR), CPI Europe (-2,13 Prozent auf 15,66 EUR), EVN (-1,42 Prozent auf 27,85 EUR), OMV (-1,07 Prozent auf 55,65 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 33,75 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 588 767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,467 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,59 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

