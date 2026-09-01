Optimismus in Wien: ATX verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Um 09:10 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,09 Prozent auf 6 774,59 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 190,950 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,020 Prozent auf 6 769,56 Punkte an der Kurstafel, nach 6 768,24 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6 800,64 Punkte, das Tagestief hingegen 6 767,29 Zähler.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 6 457,92 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 01.06.2026, einen Stand von 6 075,32 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 01.09.2025, den Wert von 4 647,20 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 26,59 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 845,42 Punkten. 5 007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit EVN (+ 2,21 Prozent auf 30,10 EUR), STRABAG SE (+ 2,12 Prozent auf 96,50 EUR), voestalpine (+ 1,71 Prozent auf 46,48 EUR), Verbund (+ 1,26 Prozent auf 60,05 EUR) und OMV (+ 0,80 Prozent auf 69,05 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil BAWAG (-1,17 Prozent auf 177,70 EUR), Palfinger (-0,94 Prozent auf 31,50 EUR), CA Immobilien (-0,86 Prozent auf 23,10 EUR), Andritz (-0,72 Prozent auf 82,80 EUR) und Wienerberger (-0,61 Prozent auf 19,48 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 36 616 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 48,013 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at