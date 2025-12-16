CPI Europe Aktie

CPI Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

ATX-Performance 16.12.2025 09:29:36

Optimismus in Wien: ATX verbucht zum Start Gewinne

Optimismus in Wien: ATX verbucht zum Start Gewinne

Machte sich der ATX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Dienstag bewegt sich der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,25 Prozent höher bei 5 183,99 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 149,540 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 5 171,05 Punkten, nach 5 171,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 5 184,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 154,79 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 4 853,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 577,95 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.12.2024, den Stand von 3 623,05 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 41,76 Prozent aufwärts. Bei 3 481,22 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 2,77 Prozent auf 38,64 EUR), Wienerberger (+ 2,33 Prozent auf 30,72 EUR), Österreichische Post (+ 0,81 Prozent auf 30,95 EUR), CPI Europe (+ 0,66 Prozent auf 15,30 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,51 Prozent auf 97,65 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil DO (-1,12 Prozent auf 193,80 EUR), Andritz (-0,87 Prozent auf 62,55 EUR), PORR (-0,81 Prozent auf 30,75 EUR), OMV (-0,59 Prozent auf 47,00 EUR) und AT S (AT&S) (-0,49 Prozent auf 30,20 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 31 652 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,088 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 63,75 1,03% Andritz AG
AT & S (AT&S) 29,80 -1,81% AT & S (AT&S)
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,30 0,66% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 193,40 -1,33% DO & CO
Erste Group Bank AG 98,60 1,49% Erste Group Bank AG
OMV AG 47,16 -0,25% OMV AG
Österreichische Post AG 31,00 0,98% Österreichische Post AG
PORR AG 30,85 -0,48% PORR AG
Raiffeisen 38,50 2,39% Raiffeisen
Wienerberger AG 30,86 2,80% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 197,95 0,52%

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

