CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|ATX-Performance
|
16.12.2025 09:29:36
Optimismus in Wien: ATX verbucht zum Start Gewinne
Am Dienstag bewegt sich der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,25 Prozent höher bei 5 183,99 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 149,540 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 5 171,05 Punkten, nach 5 171,05 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag heute bei 5 184,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 154,79 Punkten erreichte.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 4 853,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 577,95 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.12.2024, den Stand von 3 623,05 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 41,76 Prozent aufwärts. Bei 3 481,22 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 2,77 Prozent auf 38,64 EUR), Wienerberger (+ 2,33 Prozent auf 30,72 EUR), Österreichische Post (+ 0,81 Prozent auf 30,95 EUR), CPI Europe (+ 0,66 Prozent auf 15,30 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,51 Prozent auf 97,65 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil DO (-1,12 Prozent auf 193,80 EUR), Andritz (-0,87 Prozent auf 62,55 EUR), PORR (-0,81 Prozent auf 30,75 EUR), OMV (-0,59 Prozent auf 47,00 EUR) und AT S (AT&S) (-0,49 Prozent auf 30,20 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 31 652 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,088 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus
In diesem Jahr weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
