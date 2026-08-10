Vienna Insurance Aktie

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WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

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ATX-Performance im Fokus 10.08.2026 17:58:46

Optimismus in Wien: ATX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen

Optimismus in Wien: ATX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen

Am Abend herrschte in Wien ein ruhiger Handel.

Schlussendlich ging der ATX den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 6 653,15 Punkten aus dem Montagshandel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 186,025 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,007 Prozent höher bei 6 653,18 Punkten, nach 6 652,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 673,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 630,47 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der ATX mit 6 484,89 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 5 883,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4 720,83 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 24,32 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3,20 Prozent auf 148,20 EUR), OMV (+ 2,47 Prozent auf 64,35 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,00 Prozent auf 18,36 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,94 Prozent auf 28,95 EUR) und Palfinger (+ 0,98 Prozent auf 30,95 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Wienerberger (-2,02 Prozent auf 21,30 EUR), EVN (-1,91 Prozent auf 28,30 EUR), Vienna Insurance (-1,81 Prozent auf 70,40 EUR), DO (-1,71 Prozent auf 201,50 EUR) und BAWAG (-1,37 Prozent auf 180,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 361 450 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 46,614 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,13 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 148,20 3,20% AT & S (AT&S)
BAWAG 180,40 -1,37% BAWAG
DO & CO 201,50 -1,71% DO & CO
Erste Group Bank AG 121,00 0,83% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,30 -1,91% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 64,35 2,47% OMV AG
Österreichische Post AG 30,60 -0,65% Österreichische Post AG
Palfinger AG 30,95 0,98% Palfinger AG
Schoeller-Bleckmann 28,95 1,94% Schoeller-Bleckmann
UNIQA Insurance AG 18,36 2,00% UNIQA Insurance AG
Vienna Insurance 70,40 -1,81% Vienna Insurance
Wienerberger AG 21,30 -2,02% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 653,15 0,01%

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