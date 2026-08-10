Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|ATX-Performance im Fokus
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10.08.2026 17:58:46
Optimismus in Wien: ATX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen
Schlussendlich ging der ATX den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 6 653,15 Punkten aus dem Montagshandel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 186,025 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,007 Prozent höher bei 6 653,18 Punkten, nach 6 652,73 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 673,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 630,47 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der ATX mit 6 484,89 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 5 883,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4 720,83 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 24,32 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3,20 Prozent auf 148,20 EUR), OMV (+ 2,47 Prozent auf 64,35 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,00 Prozent auf 18,36 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,94 Prozent auf 28,95 EUR) und Palfinger (+ 0,98 Prozent auf 30,95 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Wienerberger (-2,02 Prozent auf 21,30 EUR), EVN (-1,91 Prozent auf 28,30 EUR), Vienna Insurance (-1,81 Prozent auf 70,40 EUR), DO (-1,71 Prozent auf 201,50 EUR) und BAWAG (-1,37 Prozent auf 180,40 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 361 450 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 46,614 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,13 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Deutsche Bank AG
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|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
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|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
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|Erste Group Bank buy
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|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
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|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|148,20
|3,20%
|BAWAG
|180,40
|-1,37%
|DO & CO
|201,50
|-1,71%
|Erste Group Bank AG
|121,00
|0,83%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,30
|-1,91%
|OMV AG
|64,35
|2,47%
|Österreichische Post AG
|30,60
|-0,65%
|Palfinger AG
|30,95
|0,98%
|Schoeller-Bleckmann
|28,95
|1,94%
|UNIQA Insurance AG
|18,36
|2,00%
|Vienna Insurance
|70,40
|-1,81%
|Wienerberger AG
|21,30
|-2,02%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 653,15
|0,01%
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