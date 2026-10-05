voestalpine Aktie

voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX aktuell 05.10.2026 17:58:43

Optimismus in Wien: ATX zum Handelsende mit Zuschlägen

Optimismus in Wien: ATX zum Handelsende mit Zuschlägen

Der ATX notierte zum Handelsende im Plus.

Schlussendlich sprang der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,41 Prozent auf 6 746,05 Punkte an. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 189,278 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,009 Prozent schwächer bei 6 717,67 Punkten, nach 6 718,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 660,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 755,51 Punkten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der ATX einen Stand von 6 858,28 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 565,92 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, mit 4 756,79 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 26,05 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 1,80 Prozent auf 59,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,79 Prozent auf 227,00 EUR), DO (+ 1,24 Prozent auf 195,40 EUR), CA Immobilien (+ 1,18 Prozent auf 21,45 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,14 Prozent auf 114,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen PORR (-1,90 Prozent auf 31,05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,02 Prozent auf 67,90 EUR), Lenzing (-1,02 Prozent auf 13,60 EUR), BAWAG (-1,02 Prozent auf 175,00 EUR) und voestalpine (-0,90 Prozent auf 43,92 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 292 508 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 44,128 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu voestalpine AG

mehr Nachrichten

Analysen zu voestalpine AG

mehr Analysen
04.09.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
04.09.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
07.08.26 voestalpine accumulate Erste Group Bank
10.07.26 voestalpine buy Deutsche Bank AG
04.06.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 227,00 1,79% AT & S (AT&S)
BAWAG 175,00 -1,02% BAWAG
CA Immobilien 21,45 1,18% CA Immobilien
DO & CO 195,40 1,24% DO & CO
Erste Group Bank AG 114,90 1,14% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 13,60 -1,02% Lenzing AG
Mayr-Melnhof Karton AG 67,90 -1,02% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 71,05 0,78% OMV AG
Österreichische Post AG 30,50 -0,81% Österreichische Post AG
PORR AG 31,05 -1,90% PORR AG
Raiffeisen 59,40 1,80% Raiffeisen
voestalpine AG 43,92 -0,90% voestalpine AG
Wienerberger AG 16,69 0,12% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 746,05 0,41%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX vor positiver Eröffnung -- Asiens Börsen mit Gewinnen
An den heimischen sowie den deutschen Börsen wird mit einer stärkeren Eröffnung gerechnet. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen