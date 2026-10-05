Optimismus in Wien: ATX zum Handelsende mit Zuschlägen

Schlussendlich sprang der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,41 Prozent auf 6 746,05 Punkte an. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 189,278 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,009 Prozent schwächer bei 6 717,67 Punkten, nach 6 718,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 660,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 755,51 Punkten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der ATX einen Stand von 6 858,28 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 565,92 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, mit 4 756,79 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 26,05 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 1,80 Prozent auf 59,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,79 Prozent auf 227,00 EUR), DO (+ 1,24 Prozent auf 195,40 EUR), CA Immobilien (+ 1,18 Prozent auf 21,45 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,14 Prozent auf 114,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen PORR (-1,90 Prozent auf 31,05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,02 Prozent auf 67,90 EUR), Lenzing (-1,02 Prozent auf 13,60 EUR), BAWAG (-1,02 Prozent auf 175,00 EUR) und voestalpine (-0,90 Prozent auf 43,92 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 292 508 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 44,128 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at