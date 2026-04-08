OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|ATX-Performance im Fokus
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08.04.2026 09:29:33
Optimismus in Wien: ATX zum Handelsstart auf Höhenflug
Um 09:12 Uhr verbucht der ATX im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 3,64 Prozent auf 5 641,57 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 159,654 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,118 Prozent tiefer bei 5 436,95 Punkten, nach 5 443,35 Punkten am Vortag.
Bei 5 650,39 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 436,14 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 3,39 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Stand von 5 403,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 412,09 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, notierte der ATX bei 3 705,84 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,42 Prozent. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit DO (+ 13,02 Prozent auf 189,20 EUR), voestalpine (+ 11,27 Prozent auf 42,66 EUR), Wienerberger (+ 8,59 Prozent auf 25,02 EUR), Lenzing (+ 8,59 Prozent auf 24,65 EUR) und AT S (AT&S) (+ 8,21 Prozent auf 63,30 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen OMV (-4,80 Prozent auf 60,55 EUR), Verbund (-3,73 Prozent auf 64,60 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,28 Prozent auf 36,25 EUR) und Österreichische Post (+ 1,29 Prozent auf 35,45 EUR) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf
Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 114 868 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,549 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus
Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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