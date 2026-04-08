OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX-Performance im Fokus 08.04.2026 09:29:33

Optimismus in Wien: ATX zum Handelsstart auf Höhenflug

Optimismus in Wien: ATX zum Handelsstart auf Höhenflug

Börsianer in Wien strömen am Mittwochmorgen scharenweise an den Markt.

Um 09:12 Uhr verbucht der ATX im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 3,64 Prozent auf 5 641,57 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 159,654 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,118 Prozent tiefer bei 5 436,95 Punkten, nach 5 443,35 Punkten am Vortag.

Bei 5 650,39 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 436,14 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 3,39 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Stand von 5 403,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 412,09 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, notierte der ATX bei 3 705,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,42 Prozent. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit DO (+ 13,02 Prozent auf 189,20 EUR), voestalpine (+ 11,27 Prozent auf 42,66 EUR), Wienerberger (+ 8,59 Prozent auf 25,02 EUR), Lenzing (+ 8,59 Prozent auf 24,65 EUR) und AT S (AT&S) (+ 8,21 Prozent auf 63,30 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen OMV (-4,80 Prozent auf 60,55 EUR), Verbund (-3,73 Prozent auf 64,60 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,28 Prozent auf 36,25 EUR) und Österreichische Post (+ 1,29 Prozent auf 35,45 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 114 868 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,549 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur ATX-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Raiffeisen

mehr Nachrichten

Analysen zu OMV AG

mehr Analysen
02.04.26 OMV neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.03.26 OMV Barclays Capital
11.02.26 OMV buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 OMV buy UBS AG
05.02.26 OMV Underweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 63,10 7,86% AT & S (AT&S)
DO & CO 195,20 16,61% DO & CO
Erste Group Bank AG 99,90 5,94% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,65 -1,38% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 24,00 5,73% Lenzing AG
OMV AG 60,45 -4,95% OMV AG
Österreichische Post AG 35,05 0,14% Österreichische Post AG
Raiffeisen 40,30 6,67% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 35,85 -0,83% Schoeller-Bleckmann
Verbund AG 64,50 -3,87% Verbund AG
voestalpine AG 42,02 9,60% voestalpine AG
Wienerberger AG 25,24 9,55% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 637,66 3,57%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen