Optimismus in Wien: ATX zum Handelsstart fester

Der ATX knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,22 Prozent auf 3 130,11 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 106,595 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,010 Prozent auf 3 123,01 Punkte an der Kurstafel, nach 3 123,33 Punkten am Vortag.

Bei 3 132,13 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 120,97 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,904 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 28.08.2023, notierte der ATX bei 3 127,47 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.06.2023, den Wert von 3 097,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, betrug der ATX-Kurs 2 696,92 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2023 verlor der Index bereits um 0,937 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 016,51 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,83 Prozent auf 55,50 EUR), Andritz (+ 1,39 Prozent auf 48,16 EUR), Lenzing (+ 0,94 Prozent auf 37,65 EUR), voestalpine (+ 0,86 Prozent auf 25,76 EUR) und EVN (+ 0,60 Prozent auf 24,95 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil DO (-1,55 Prozent auf 101,80 EUR), Vienna Insurance (-0,98 Prozent auf 25,35 EUR), Österreichische Post (-0,80 Prozent auf 30,85 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,63 Prozent auf 127,00 EUR) und UNIQA Insurance (-0,52 Prozent auf 7,59 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 12 023 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX mit 27,307 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 1,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,86 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

