Optimismus in Wien: ATX zum Handelsstart mit Gewinnen

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Morgen.

Am Mittwoch geht es im ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0,51 Prozent auf 5 730,41 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 163,845 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,011 Prozent leichter bei 5 700,64 Punkten, nach 5 701,28 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 5 700,04 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 730,41 Zähler.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 1,92 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bewegte sich der ATX bei 5 470,33 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 4 716,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, wurde der ATX auf 4 146,21 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,08 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 835,02 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit voestalpine (+ 1,93 Prozent auf 45,50 EUR), PORR (+ 1,30 Prozent auf 38,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,24 Prozent auf 16,30 EUR), BAWAG (+ 0,74 Prozent auf 135,50 EUR) und OMV (+ 0,55 Prozent auf 55,00 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-1,36 Prozent auf 25,30 EUR), EVN (-0,87 Prozent auf 28,55 EUR), Andritz (-0,62 Prozent auf 72,10 EUR), AT S (AT&S) (-0,58 Prozent auf 51,00 EUR) und DO (-0,48 Prozent auf 209,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 26 214 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,117 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Titel

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,85 Prozent die höchste Dividendenrendite.

