Optimismus in Wien: ATX zum Handelsstart mit Kursplus

Beim ATX lassen sich am zweiten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,05 Prozent auf 5 397,55 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 156,672 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 395,36 Zählern und damit 0,011 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 394,76 Punkte).

Der Tiefststand des ATX lag am Dienstag bei 5 364,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 403,40 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der ATX mit 5 081,82 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 730,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 678,36 Punkten gehandelt.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit OMV (+ 0,99 Prozent auf 48,88 EUR), Raiffeisen (+ 0,70 Prozent auf 37,58 EUR), Vienna Insurance (+ 0,44 Prozent auf 68,50 EUR), Lenzing (+ 0,42 Prozent auf 24,15 EUR) und Andritz (+ 0,37 Prozent auf 68,05 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen DO (-1,20 Prozent auf 205,50 EUR), CPI Europe (-0,95 Prozent auf 15,58 EUR), AT S (AT&S) (-0,74 Prozent auf 33,50 EUR), Erste Group Bank (-0,48 Prozent auf 104,50 EUR) und PORR (-0,45 Prozent auf 33,00 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 37 071 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,350 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

2026 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

