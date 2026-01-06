ATX
|
5 415,39
|
20,63
|
0,38 %
|Kursentwicklung im Fokus
|
06.01.2026 09:29:54
Optimismus in Wien: ATX zum Handelsstart mit Kursplus
Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,05 Prozent auf 5 397,55 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 156,672 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 395,36 Zählern und damit 0,011 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 394,76 Punkte).
Der Tiefststand des ATX lag am Dienstag bei 5 364,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 403,40 Punkten erreichte.
ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der ATX mit 5 081,82 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 730,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 678,36 Punkten gehandelt.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit OMV (+ 0,99 Prozent auf 48,88 EUR), Raiffeisen (+ 0,70 Prozent auf 37,58 EUR), Vienna Insurance (+ 0,44 Prozent auf 68,50 EUR), Lenzing (+ 0,42 Prozent auf 24,15 EUR) und Andritz (+ 0,37 Prozent auf 68,05 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen DO (-1,20 Prozent auf 205,50 EUR), CPI Europe (-0,95 Prozent auf 15,58 EUR), AT S (AT&S) (-0,74 Prozent auf 33,50 EUR), Erste Group Bank (-0,48 Prozent auf 104,50 EUR) und PORR (-0,45 Prozent auf 33,00 EUR).
Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 37 071 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,350 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der ATX-Aktien
2026 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 415,39
|0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.