ATX

5 415,39
20,63
0,38 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Kursentwicklung im Fokus 06.01.2026 09:29:54

Optimismus in Wien: ATX zum Handelsstart mit Kursplus

Optimismus in Wien: ATX zum Handelsstart mit Kursplus

Beim ATX lassen sich am zweiten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,05 Prozent auf 5 397,55 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 156,672 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 395,36 Zählern und damit 0,011 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 394,76 Punkte).

Der Tiefststand des ATX lag am Dienstag bei 5 364,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 403,40 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der ATX mit 5 081,82 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 730,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 678,36 Punkten gehandelt.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit OMV (+ 0,99 Prozent auf 48,88 EUR), Raiffeisen (+ 0,70 Prozent auf 37,58 EUR), Vienna Insurance (+ 0,44 Prozent auf 68,50 EUR), Lenzing (+ 0,42 Prozent auf 24,15 EUR) und Andritz (+ 0,37 Prozent auf 68,05 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen DO (-1,20 Prozent auf 205,50 EUR), CPI Europe (-0,95 Prozent auf 15,58 EUR), AT S (AT&S) (-0,74 Prozent auf 33,50 EUR), Erste Group Bank (-0,48 Prozent auf 104,50 EUR) und PORR (-0,45 Prozent auf 33,00 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 37 071 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,350 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

2026 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 415,39 0,38%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen