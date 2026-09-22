Optimismus in Wien: ATX zum Start des Dienstagshandels freundlich

Wie bereits am Vortag richtet sich der ATX auch am zweiten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag steigt der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,06 Prozent auf 6 904,45 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 192,729 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,097 Prozent stärker bei 6 907,26 Punkten, nach 6 900,56 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6 918,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 895,96 Punkten lag.

ATX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der ATX bei 6 631,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6 594,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der ATX einen Wert von 4 608,87 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 29,01 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6 918,72 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Verbund (+ 4,36 Prozent auf 63,45 EUR), PORR (+ 1,25 Prozent auf 36,45 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,24 Prozent auf 73,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,18 Prozent auf 189,20 EUR) und DO (+ 1,06 Prozent auf 191,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Vienna Insurance (-1,40 Prozent auf 70,30 EUR), voestalpine (-1,18 Prozent auf 45,34 EUR), UNIQA Insurance (-0,96 Prozent auf 18,62 EUR), STRABAG SE (-0,55 Prozent auf 108,20 EUR) und BAWAG (-0,50 Prozent auf 180,90 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Verbund-Aktie. 22 653 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 46,148 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Im ATX weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at