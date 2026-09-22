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22.09.2026 09:28:53
Optimismus in Wien: ATX zum Start des Dienstagshandels freundlich
Am Dienstag steigt der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,06 Prozent auf 6 904,45 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 192,729 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,097 Prozent stärker bei 6 907,26 Punkten, nach 6 900,56 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6 918,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 895,96 Punkten lag.
ATX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der ATX bei 6 631,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6 594,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der ATX einen Wert von 4 608,87 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 29,01 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6 918,72 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.
ATX-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Verbund (+ 4,36 Prozent auf 63,45 EUR), PORR (+ 1,25 Prozent auf 36,45 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,24 Prozent auf 73,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,18 Prozent auf 189,20 EUR) und DO (+ 1,06 Prozent auf 191,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Vienna Insurance (-1,40 Prozent auf 70,30 EUR), voestalpine (-1,18 Prozent auf 45,34 EUR), UNIQA Insurance (-0,96 Prozent auf 18,62 EUR), STRABAG SE (-0,55 Prozent auf 108,20 EUR) und BAWAG (-0,50 Prozent auf 180,90 EUR).
Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Verbund-Aktie. 22 653 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 46,148 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien
Im ATX weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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