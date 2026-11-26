Um 09:10 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 2,01 Prozent nach oben auf 6 149,85 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 182,536 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,014 Prozent auf 6 028,07 Punkte an der Kurstafel, nach 6 028,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Donnerstag bei 6 154,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 028,07 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0,892 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 6 270,26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, stand der ATX bei 6 758,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, stand der ATX bei 5 000,70 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,91 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 7,29 Prozent auf 95,70 EUR), voestalpine (+ 3,87 Prozent auf 32,72 EUR), Palfinger (+ 3,30) Prozent auf 26,60 EUR), PORR (+ 2,71 Prozent auf 34,05 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,59 Prozent auf 107,10 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen CA Immobilien (-1,43 Prozent auf 20,70 EUR), Vienna Insurance (-0,28 Prozent auf 72,50 EUR), Verbund (+ 0,21 Prozent auf 70,00 EUR), EVN (+ 0,33 Prozent auf 30,35 EUR) und Österreichische Post (+ 0,65 Prozent auf 31,10 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 53 759 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,380 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at