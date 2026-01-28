voestalpine Aktie
Optimismus in Wien: ATX zum Start freundlich
Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr 0,24 Prozent auf 5 633,29 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 160,622 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 5 619,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 619,76 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 5 616,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 639,79 Punkten.
ATX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 2,09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 5 247,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 682,31 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, bei 3 795,03 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,26 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 639,79 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,09 Prozent auf 41,50 EUR), Raiffeisen (+ 1,69 Prozent auf 42,06 EUR), PORR (+ 1,30 Prozent auf 35,10 EUR), OMV (+ 0,81 Prozent auf 49,86 EUR) und Verbund (+ 0,48 Prozent auf 62,50 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen DO (-0,99 Prozent auf 200,00 EUR), UNIQA Insurance (-0,90 Prozent auf 15,50 EUR), STRABAG SE (-0,89 Prozent auf 89,20 EUR), Österreichische Post (-0,76 Prozent auf 32,70 EUR) und CPI Europe (-0,63 Prozent auf 15,74 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 58 943 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 41,981 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus
Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu DO & CO
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|15.08.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.06.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.25
|DO accumulate
|Erste Group Bank
