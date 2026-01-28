voestalpine Aktie

voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wiener Börse-Handel im Blick 28.01.2026 09:30:02

Optimismus in Wien: ATX zum Start freundlich

Optimismus in Wien: ATX zum Start freundlich

Am Mittwoch geht es für den ATX erneut nach oben.

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr 0,24 Prozent auf 5 633,29 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 160,622 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 5 619,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 619,76 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 5 616,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 639,79 Punkten.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 2,09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 5 247,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 682,31 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, bei 3 795,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,26 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 639,79 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,09 Prozent auf 41,50 EUR), Raiffeisen (+ 1,69 Prozent auf 42,06 EUR), PORR (+ 1,30 Prozent auf 35,10 EUR), OMV (+ 0,81 Prozent auf 49,86 EUR) und Verbund (+ 0,48 Prozent auf 62,50 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen DO (-0,99 Prozent auf 200,00 EUR), UNIQA Insurance (-0,90 Prozent auf 15,50 EUR), STRABAG SE (-0,89 Prozent auf 89,20 EUR), Österreichische Post (-0,76 Prozent auf 32,70 EUR) und CPI Europe (-0,63 Prozent auf 15,74 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 58 943 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 41,981 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu DO & CO

mehr Nachrichten

Analysen zu DO & CO

mehr Analysen
20.01.26 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.12.25 DO kaufen Erste Group Bank
15.08.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.06.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.25 DO accumulate Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 38,55 -3,75% AT & S (AT&S)
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,98 0,31% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 198,40 -0,20% DO & CO
Erste Group Bank AG 107,80 -2,00% Erste Group Bank AG
OMV AG 50,10 0,72% OMV AG
Österreichische Post AG 33,30 0,91% Österreichische Post AG
PORR AG 34,30 -3,24% PORR AG
Raiffeisen 42,38 1,53% Raiffeisen
STRABAG SE 87,50 -0,23% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 15,72 0,77% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 61,45 -0,73% Verbund AG
voestalpine AG 39,26 -1,65% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 578,55 -0,75%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen