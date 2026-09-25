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Wiener Börse-Handel im Blick 25.09.2026 09:28:38

Optimismus in Wien: ATX zum Start freundlich

Optimismus in Wien: ATX zum Start freundlich

Am Freitag geht es für den ATX erneut nach oben.

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr 1,10 Prozent auf 6 957,75 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 195,569 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 6 882,11 Punkte an der Kurstafel, nach 6 882,04 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6 882,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 961,47 Punkten.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 2,38 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 25.08.2026, einen Stand von 6 672,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6 488,55 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 4 630,31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 30,01 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 7 018,45 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,82 Prozent auf 200,50 EUR), Lenzing (+ 2,41 Prozent auf 21,25 EUR), voestalpine (+ 2,29 Prozent auf 46,52 EUR), Erste Group Bank (+ 2,24 Prozent auf 123,10 EUR) und Raiffeisen (+ 1,82 Prozent auf 64,20 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen OMV (-1,30 Prozent auf 72,35 EUR), CA Immobilien (-0,22 Prozent auf 22,40 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,00 EUR), Verbund (+ 0,16 Prozent auf 62,65 EUR) und Palfinger (+ 0,17 Prozent auf 29,75 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 20 905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 47,313 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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