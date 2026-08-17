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ATX-Performance im Blick 17.08.2026 09:29:30

Optimismus in Wien: ATX zum Start in der Gewinnzone

Optimismus in Wien: ATX zum Start in der Gewinnzone

Der ATX setzt seinen Aufwärtstrend auch am ersten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Montag notiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,05 Prozent fester bei 6 736,37 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 187,776 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,002 Prozent fester bei 6 733,31 Punkten in den Montagshandel, nach 6 733,16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 755,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 731,34 Punkten.

ATX seit Jahresbeginn

Der ATX erreichte vor einem Monat, am 17.07.2026, einen Stand von 6 364,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 859,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der ATX einen Wert von 4 846,17 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 25,87 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,89 Prozent auf 178,20 EUR), STRABAG SE (+ 1,18 Prozent auf 85,40 EUR), Verbund (+ 1,06 Prozent auf 57,00 EUR), PORR (+ 0,90 Prozent auf 39,30 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,69 Prozent auf 29,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Wienerberger (-2,12 Prozent auf 20,30 EUR), DO (-0,96 Prozent auf 206,00 EUR), Raiffeisen (-0,56 Prozent auf 62,55 EUR), OMV (-0,46 Prozent auf 65,45 EUR) und Lenzing (-0,43 Prozent auf 22,90 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 32 057 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 47,624 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 7,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,98 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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