Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Index-Bewegung
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31.07.2026 15:58:46
Optimismus in Wien: Börsianer lassen ATX am Freitagnachmittag steigen
Um 15:41 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,12 Prozent fester bei 6 462,47 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 177,701 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,035 Prozent leichter bei 6 452,55 Punkten, nach 6 454,79 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 576,27 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 445,31 Zählern.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 0,080 Prozent. Der ATX erreichte am letzten Handelstag imJuni, dem 30.06.2026, den Wert von 6 464,20 Punkten. Der ATX verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, den Stand von 5 794,70 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, stand der ATX noch bei 4 521,39 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 20,75 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 599,69 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Zählern.
Tops und Flops im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Lenzing (+ 3,43 Prozent auf 24,15 EUR), Vienna Insurance (+ 3,17 Prozent auf 71,50 EUR), Verbund (+ 2,70 Prozent auf 58,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,64 Prozent auf 136,60 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,19 Prozent auf 29,85 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Palfinger (-3,14 Prozent auf 29,35 EUR), Erste Group Bank (-1,31 Prozent auf 112,70 EUR), CA Immobilien (-0,61 Prozent auf 24,35 EUR), PORR (-0,52 Prozent auf 38,05 EUR) und OMV (-0,47 Prozent auf 63,15 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 235 587 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 44,006 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf
Die OMV-Aktie weist mit 7,60 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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