DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime im Blick 02.12.2025 12:27:27

Optimismus in Wien: Börsianer lassen ATX Prime mittags steigen

Optimismus in Wien: Börsianer lassen ATX Prime mittags steigen

Der ATX Prime notiert heute im Plus.

Am Dienstag steht der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,35 Prozent im Plus bei 2 518,67 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,042 Prozent auf 2 508,94 Punkte an der Kurstafel, nach 2 509,99 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 508,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 521,87 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Wert von 2 393,94 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 290,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 761,64 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 37,94 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 521,87 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Erste Group Bank (+ 2,66 Prozent auf 96,50 EUR), FACC (+ 2,14 Prozent auf 11,46 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,78 Prozent auf 85,90 EUR), UBM Development (+ 1,77 Prozent auf 23,00 EUR) und Frequentis (+ 1,17 Prozent auf 69,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Warimpex (-2,34 Prozent auf 0,50 EUR), Wolford (-2,30 Prozent auf 3,40 EUR), DO (-2,19 Prozent auf 187,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,77 Prozent auf 27,70 EUR) und Marinomed Biotech (-1,54 Prozent auf 19,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 88 539 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,564 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

2025 verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 8,95 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu FACC AGmehr Nachrichten