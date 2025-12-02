DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|ATX Prime im Blick
|
02.12.2025 12:27:27
Optimismus in Wien: Börsianer lassen ATX Prime mittags steigen
Am Dienstag steht der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,35 Prozent im Plus bei 2 518,67 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,042 Prozent auf 2 508,94 Punkte an der Kurstafel, nach 2 509,99 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 508,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 521,87 Einheiten.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Wert von 2 393,94 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 290,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 761,64 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 37,94 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 521,87 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Erste Group Bank (+ 2,66 Prozent auf 96,50 EUR), FACC (+ 2,14 Prozent auf 11,46 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,78 Prozent auf 85,90 EUR), UBM Development (+ 1,77 Prozent auf 23,00 EUR) und Frequentis (+ 1,17 Prozent auf 69,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Warimpex (-2,34 Prozent auf 0,50 EUR), Wolford (-2,30 Prozent auf 3,40 EUR), DO (-2,19 Prozent auf 187,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,77 Prozent auf 27,70 EUR) und Marinomed Biotech (-1,54 Prozent auf 19,20 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 88 539 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,564 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
2025 verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 8,95 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu FACC AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Optimismus in Wien: Börsianer lassen ATX Prime mittags steigen (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in Wien: ATX Prime letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
01.12.25
|Montagshandel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime mittags (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in Wien: ATX Prime beginnt den Montagshandel wenig verändert (finanzen.at)
|
28.11.25
|Handel in Wien: Anleger lassen ATX Prime mittags steigen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
27.11.25
|ATX Prime-Handel aktuell: So steht der ATX Prime nachmittags (finanzen.at)
|
27.11.25
|ATX Prime aktuell: ATX Prime fällt am Mittag zurück (finanzen.at)