Optimismus in Wien: Börsianer lassen ATX Prime mittags steigen

Am Dienstag steht der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,35 Prozent im Plus bei 2 518,67 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,042 Prozent auf 2 508,94 Punkte an der Kurstafel, nach 2 509,99 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 508,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 521,87 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Wert von 2 393,94 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 290,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 761,64 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 37,94 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 521,87 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Erste Group Bank (+ 2,66 Prozent auf 96,50 EUR), FACC (+ 2,14 Prozent auf 11,46 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,78 Prozent auf 85,90 EUR), UBM Development (+ 1,77 Prozent auf 23,00 EUR) und Frequentis (+ 1,17 Prozent auf 69,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Warimpex (-2,34 Prozent auf 0,50 EUR), Wolford (-2,30 Prozent auf 3,40 EUR), DO (-2,19 Prozent auf 187,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,77 Prozent auf 27,70 EUR) und Marinomed Biotech (-1,54 Prozent auf 19,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 88 539 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,564 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

2025 verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 8,95 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

