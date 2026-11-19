ATX Prime
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19.11.2026 15:58:44
Optimismus in Wien: Börsianer lassen ATX Prime steigen
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,78 Prozent höher bei 3 162,56 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,002 Prozent tiefer bei 3 138,07 Punkten, nach 3 138,13 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 136,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 185,49 Einheiten.
ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 3,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 194,93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der ATX Prime 3 245,27 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, stand der ATX Prime bei 2 390,42 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 18,98 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6,50 Prozent auf 121,20 EUR), PORR (+ 6,50 Prozent auf 34,40 EUR), FACC (+ 3,48 Prozent auf 14,86 EUR), Rosenbauer (+ 3,10 Prozent auf 53,20 EUR) und STRABAG SE (+ 2,53 Prozent auf 105,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-6,02 Prozent auf 3,28 EUR), Warimpex (-5,24 Prozent auf 0,43 EUR), Wienerberger (-2,95 Prozent auf 15,44 EUR), Lenzing (-2,86 Prozent auf 10,20 EUR) und Telekom Austria (-1,37 Prozent auf 8,65 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 237 090 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 44,672 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,91 erwartet. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|103,80
|-8,95%
|Erste Group Bank AG
|109,50
|-2,41%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,10
|-1,31%
|FACC AG
|14,20
|-2,61%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,31
|1,85%
|Lenzing AG
|9,77
|-4,40%
|OMV AG
|68,75
|-1,15%
|PORR AG
|33,50
|-1,18%
|Rosenbauer
|52,20
|-2,61%
|STRABAG SE
|102,00
|-2,11%
|Telekom Austria AG
|8,63
|-0,23%
|Warimpex
|0,43
|-5,24%
|Wienerberger AG
|15,31
|-1,35%
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|3 064,19
|-2,10%
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