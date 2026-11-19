Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,78 Prozent höher bei 3 162,56 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,002 Prozent tiefer bei 3 138,07 Punkten, nach 3 138,13 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 136,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 185,49 Einheiten.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 3,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 194,93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der ATX Prime 3 245,27 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, stand der ATX Prime bei 2 390,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 18,98 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6,50 Prozent auf 121,20 EUR), PORR (+ 6,50 Prozent auf 34,40 EUR), FACC (+ 3,48 Prozent auf 14,86 EUR), Rosenbauer (+ 3,10 Prozent auf 53,20 EUR) und STRABAG SE (+ 2,53 Prozent auf 105,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-6,02 Prozent auf 3,28 EUR), Warimpex (-5,24 Prozent auf 0,43 EUR), Wienerberger (-2,95 Prozent auf 15,44 EUR), Lenzing (-2,86 Prozent auf 10,20 EUR) und Telekom Austria (-1,37 Prozent auf 8,65 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 237 090 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 44,672 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,91 erwartet. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at