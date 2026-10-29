Telekom Austria Aktie
WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008
|Wiener Börse-Handel im Blick
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29.10.2026 12:26:58
Optimismus in Wien: Das macht der ATX Prime mittags
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,42 Prozent höher bei 3 176,09 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent schwächer bei 3 162,59 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 162,66 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3 139,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 184,02 Punkten erreichte.
ATX Prime auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 3,06 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 396,42 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3 107,88 Punkte taxiert. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Wert von 2 332,73 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 19,48 Prozent. Bei 3 448,52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 2,95 Prozent auf 29,70 EUR), DO (+ 2,60 Prozent auf 205,00 EUR), Rosenbauer (+ 2,27 Prozent auf 63,00 EUR), Lenzing (+ 1,87 Prozent auf 10,90 EUR) und Palfinger (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-10,00 Prozent auf 1,98 EUR), Semperit (-8,47 Prozent auf 16,20 EUR), Warimpex (-3,97 Prozent auf 0,46 EUR), Telekom Austria (-1,18 Prozent auf 8,35 EUR) und CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 125 671 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 41,758 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,16 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|OMV kaufen
|UBS AG
|29.10.26
|OMV neutral
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|09.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:42
|OMV kaufen
|UBS AG
|29.10.26
|OMV neutral
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|09.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:42
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|01.05.26
|OMV buy
|UBS AG
|11.02.26
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|02.11.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|16.03.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|10.02.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|29.10.26
|OMV neutral
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|OMV Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|CA Immobilien
|20,80
|0,00%
|DO & CO
|208,50
|0,97%
|Erste Group Bank AG
|108,40
|0,93%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,95
|-0,66%
|Lenzing AG
|10,80
|-2,53%
|OMV AG
|76,15
|3,04%
|Palfinger AG
|27,65
|-1,25%
|Rosenbauer
|60,60
|-2,88%
|Schoeller-Bleckmann
|29,80
|1,36%
|Semperit AG Holding
|17,15
|3,31%
|Telekom Austria AG
|8,46
|0,12%
|Warimpex
|0,47
|-1,47%
|Wienerberger AG
|16,23
|-1,34%
|Wolford AG
|2,18
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 152,39
|-0,80%
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