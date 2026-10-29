Telekom Austria Aktie

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WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008

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Wiener Börse-Handel im Blick 29.10.2026 12:26:58

Optimismus in Wien: Das macht der ATX Prime mittags

Optimismus in Wien: Das macht der ATX Prime mittags

Der ATX Prime zeigt am Mittag eine positive Tendenz.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,42 Prozent höher bei 3 176,09 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent schwächer bei 3 162,59 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 162,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3 139,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 184,02 Punkten erreichte.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 3,06 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 396,42 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3 107,88 Punkte taxiert. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Wert von 2 332,73 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 19,48 Prozent. Bei 3 448,52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 2,95 Prozent auf 29,70 EUR), DO (+ 2,60 Prozent auf 205,00 EUR), Rosenbauer (+ 2,27 Prozent auf 63,00 EUR), Lenzing (+ 1,87 Prozent auf 10,90 EUR) und Palfinger (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-10,00 Prozent auf 1,98 EUR), Semperit (-8,47 Prozent auf 16,20 EUR), Warimpex (-3,97 Prozent auf 0,46 EUR), Telekom Austria (-1,18 Prozent auf 8,35 EUR) und CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 125 671 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 41,758 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,16 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

CA Immobilien 20,80 0,00% CA Immobilien
DO & CO 208,50 0,97% DO & CO
Erste Group Bank AG 108,40 0,93% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,95 -0,66% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 10,80 -2,53% Lenzing AG
OMV AG 76,15 3,04% OMV AG
Palfinger AG 27,65 -1,25% Palfinger AG
Rosenbauer 60,60 -2,88% Rosenbauer
Schoeller-Bleckmann 29,80 1,36% Schoeller-Bleckmann
Semperit AG Holding 17,15 3,31% Semperit AG Holding
Telekom Austria AG 8,46 0,12% Telekom Austria AG
Warimpex 0,47 -1,47% Warimpex
Wienerberger AG 16,23 -1,34% Wienerberger AG
Wolford AG 2,18 0,00% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 152,39 -0,80%

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