Aktuell wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr verbucht der ATX im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 2,34 Prozent auf 6 248,37 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 177,105 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,003 Prozent höher bei 6 105,73 Punkten, nach 6 105,56 Punkten am Vortag.

Bei 6 270,68 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 105,62 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,696 Prozent aufwärts. Der ATX wurde vor einem Monat, am 27.10.2026, mit 6 429,63 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 676,23 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, notierte der ATX bei 4 983,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 16,75 Prozent. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 6,68 Prozent auf 103,80 EUR), BAWAG (+ 4,23 Prozent auf 152,60 EUR), PORR (+ 3,67 Prozent auf 35,30 EUR), Raiffeisen (+ 3,65 Prozent auf 58,20 EUR) und Andritz (+ 3,35 Prozent auf 80,10 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Wienerberger (-1,33 Prozent auf 15,54 EUR), Verbund (+ 0,00 Prozent auf 70,00 EUR), CA Immobilien (+ 0,47 Prozent auf 21,50 EUR), Österreichische Post (+ 0,48 Prozent auf 31,25 EUR) und OMV (+ 0,59 Prozent auf 68,40 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 150 020 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,554 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at